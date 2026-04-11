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Paul Pogba habla sobre su futuro en el Mónaco, y el club de la Ligue 1 está listo para ejercer la opción de compra de Ansu Fati
Un regreso agridulce a la capital
El Mónaco cayó 4-1 ante el París FC. El mediocampista de 33 años ingresó al campo en el minuto 70, con el marcador 3-1 en contra, y pocos instantes después Luca Koleosho anotó el cuarto tanto. Aun así, su ingreso marcó un hito importante: antes de esos minutos solo había jugado 30 en competición oficial desde que firmó su contrato de dos años el verano pasado, tras cumplir una sanción por dopaje.
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Pogba se pronuncia sobre los rumores de su salida del Mónaco
Durante su ausencia han abundado las especulaciones sobre su futuro, y el director general del Mónaco, Thiago Scuro, había insinuado que este verano podrían darse conversaciones sobre su situación si su estado físico no mejoraba. Sin embargo, tras el partido en el Stade Jean Bouin, el campeón del mundo se apresuró a desmentir cualquier rumor sobre una posible salida anticipada: «¿Si ya estoy pensando en la próxima temporada? Sigo aquí. Por lo que he oído, seguiremos juntos a largo plazo», afirmó Pogba en la zona mixta.
Con la vista puesta en recuperar la forma física
Un persistente problema en la pantorrilla había mantenido a Pogba en el banquillo de los lesionados desde principios de diciembre. Tras recuperarse, su objetivo es volver al once inicial. “He jugado más que la última vez y estoy ganando fuerza”, añadió, y ahora busca completar 90 minutos para ayudar al Mónaco en la recta final de la temporada.
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Los planes de fichajes del Mónaco para este verano
Mientras Pogba se recupera, el club busca fichar a otros jugadores clave. Según L'Équipe, el Mónaco quiere fichar definitivamente a Ansu Fati, cedido por el Barcelona tras una gran temporada de nueve goles. El delantero español se convierte así en prioridad junto a un Pogba ya recuperado. El desafío para el club monegasco será equilibrar la masa salarial, pues Fati cobra más que los actuales mejor pagados, como Denis Zakaria.