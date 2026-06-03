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Paul Pogba ha señalado dos razones por las que la MLS o la Liga Profesional de Arabia Saudí podrían ser su destino ideal, tras el frustrante paso del excentrocampista por el Manchester United y la Juventus
¿Cuántos partidos jugó Pogba con el Mónaco en la temporada 2025-26?
Para el campeón del Mundial 2018, el regreso no fue fácil: una sanción por dopaje lo alejó de las canchas. Aunque la suspensión bajó de cuatro años a 18 meses, pasó más tiempo del que deseaba sin jugar.
El Mónaco le ofreció una vía de regreso a la cima, brindándole su primera experiencia en la Ligue 1 a un hombre nacido y criado en las afueras de París. En el Stade Louis II había grandes esperanzas puestas en él.
Sin embargo, en la temporada 2025-26 solo jugó seis partidos sin marcar. Riise, quien pasó tres años en el club antes de fichar por el Liverpool, esperaba ver resurgir a un «jugador increíble» en la Costa Azul.
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La exestrella del Mónaco lamenta la muerte del campeón del Mundial Pogba.
Tras ver a Pogba como una sombra de lo que fue, Riise —en declaraciones exclusivas a GOAL por cortesía de Betinia— respondió así cuando se le preguntó si el jugador de 33 años es ahora una figura en declive al más alto nivel: «Era un jugador increíble. Es un jugador muy diferente porque jugaba con alegría, ya sabes, cuando estaba en su mejor momento. Sonreía, disfrutaba de verdad jugando y no se lo tomaba todo tan en serio.
Me da pena su situación reciente; confiaba en que brillara en el Mónaco, pero las lesiones y otras circunstancias se lo han impedido.
Forma parte del deporte: a veces las decisiones no son las mejores, llegan las lesiones y luego la edad. De todos modos, esperaba que triunfara en el Mónaco.
«No sé si terminará la temporada en el Mónaco. Ojalá tenga un gran verano y una buena pretemporada, porque lo he visto en algunos vídeos y no parece tan en forma como debería. Espero que demuestre que me equivoco y que la próxima temporada muestre su mejor nivel».
¿Podría Pogba acabar en la MLS o en la Liga Profesional de Arabia Saudí?
Pogba tiene contrato hasta 2027, pero podría rescindirse si hay acuerdo mutuo. De ser así, ¿cuál sería su próximo destino?
Al preguntarle si Pogba podría irse a Estados Unidos u Oriente Medio, pues las ofertas europeas atractivas serían escasas, Riise añadió: «Si siente que su cuerpo y mente no están listos para un compromiso al 110 % —porque el Mónaco quiere luchar por los primeros puestos en Francia— y no tiene eso dentro, entonces podría ir a la MLS o a Arabia Saudí, solo para disfrutar más del fútbol y de la vida.
Mónaco también es un lugar increíble para disfrutar, así que ya veremos. Pero debe darlo todo al 100 %; si no, debería dejar paso a otros».
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A Pogba, exjugador del Manchester United, aún le queda un año de contrato con el Mónaco
Pogba tiene todo el verano para ponerse en forma y convencer al Mónaco de que merece otra oportunidad. Desde la distancia, verá cómo Francia busca la gloria mundialista.
Su optimismo y su amor por el juego sugieren que podría recuperar la forma y aplazar, al menos un año más, cualquier comparación con Lionel Messi o Cristiano Ronaldo.