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¿Paul Pogba busca nuevo destino? El Mónaco deja la puerta abierta a su salida tras una temporada marcada por las lesiones
El director del Mónaco se pronuncia sobre los rumores sobre la salida de Pogba
El director general, Thiago Scuro, admitió el miércoles que Pogba podría marcharse este mercado, pues el club analiza su situación contractual.
Al ser preguntado sobre la posible salida del jugador de 33 años, Scuro respondió con franqueza: «Sí, por supuesto. Quizá se vaya, quizá se quede. Es un tema muy complicado. Le respetamos mucho. Al llegar, mostró actitud positiva y ayudó a los jóvenes, pero el proyecto no funcionó la temporada pasada; nuestras expectativas eran muy distintas».
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Filipe Luis tomará la decisión final
La llegada del nuevo entrenador, Filipe Luis, ha cambiado la dinámica de varios veteranos, incluido Pogba. El exdefensa del Atlético de Madrid y del Chelsea dirigió su primer entrenamiento el lunes y usará la pretemporada para definir qué jugadores se ajustan a su plan táctico.
La condición física de Pogba sigue siendo la principal preocupación del cuerpo técnico tras una temporada agotadora en la que solo disputó seis partidos y 115 minutos con el Mónaco debido a problemas de forma, molestias en el muslo, una lesión en la pantorrilla y otra en el tobillo. Ese curso complicado coincidió con el séptimo puesto del Mónaco en la liga, lo que lo relegó a la Conference League. Por ello, la pretemporada será decisiva para el centrocampista: Luis decidirá si lo mantiene en la plantilla o lo traspasa para equilibrar las cuentas.
Se analizan los niveles físicos y técnicos
Scuro ha dejado claro que el futuro de Pogba dependerá de su rendimiento en los exigentes entrenamientos de verano. El club quiere ver que el centrocampista recupera la forma que lo convirtió en el futbolista más caro del mundo en Old Trafford. Este reto llega tras un período turbulento: Pogba se despidió de la Juventus en noviembre de 2024 y firmó con el Mónaco en junio de 2025. Su debut con el equipo francés en noviembre de 2025 marcó su regreso tras 811 días inactivo debido a una suspensión de 18 meses por dopaje.
«Debemos ser justos: evaluar su preparación semanal y su progreso físico y técnico», afirmó Scuro. «Luego será decisión del entrenador, Filipe Luis, si le da minutos. Tenemos todo el verano para valorar su nivel».
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Presión financiera en el Stade Louis II
Más allá de la táctica, el Mónaco debe reducir su masa salarial. La DNCG vigila sus cuentas, así que se rumorea la salida de varios jugadores con altos salarios. El elevado sueldo de Pogba lo convierte en candidato a marcharse si no tiene un puesto en el once.
Pogba no es el único: también se menciona a Eric Dier, exdefensa del Tottenham, como posible salida mientras el Mónaco renueva la plantilla y recorta gastos de cara a la nueva temporada.
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