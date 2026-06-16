Paul Pogba afirma que el Manchester United ganará «sin duda» la Premier League bajo el mando de Michael Carrick

En declaraciones a talkSPORT, Pogba fue directo al responder si el United podría volver a la cima de la liga: «Sí, creo que el Manchester United será campeón de la Premier League en los próximos años».

Añadió: «Si el Arsenal puede ser campeón, entonces el Manchester United sin duda lo será. Es una afirmación rotunda. Sin ánimo de ofender, pero creo que lo conseguirán. En los próximos cinco años van a ganar. Quizá me haya adelantado un poco; diré que en los próximos tres años. En mi opinión, creo que pueden lograrlo».

La referencia al Arsenal es significativa: los Gunners acababan de romper una sequía de décadas para ganar la liga. United no celebra un título inglés desde hace 14 años, pero con Carrick al mando parece que el rumbo cambia.