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Paul Pogba afirma que el Manchester United ganará «sin duda» la Premier League bajo el mando de Michael Carrick
Pogba apoya a Carrick en su lucha por el título
Pogba cree que el Manchester United acabará con su sequía de títulos y «sin duda» ganará la Premier League bajo la dirección de Michael Carrick. El exinternacional inglés fue confirmado como sucesor de Ruben Amorim, destituido en enero tras una racha de malos resultados.
Desde que asumió el banquillo de forma interina, Carrick ha dado un giro al equipo: lo devolvió a la lucha por la Champions y recuperó el optimismo. Pogba, quien compartió vestuario con él en su segunda etapa en Old Trafford, está convencido de que por fin volverán los buenos tiempos para el conjunto rojo de Mánchester.
- AFP
Predicciones atrevidas y comparaciones con el Arsenal
En declaraciones a talkSPORT, Pogba fue directo al responder si el United podría volver a la cima de la liga: «Sí, creo que el Manchester United será campeón de la Premier League en los próximos años».
Añadió: «Si el Arsenal puede ser campeón, entonces el Manchester United sin duda lo será. Es una afirmación rotunda. Sin ánimo de ofender, pero creo que lo conseguirán. En los próximos cinco años van a ganar. Quizá me haya adelantado un poco; diré que en los próximos tres años. En mi opinión, creo que pueden lograrlo».
La referencia al Arsenal es significativa: los Gunners acababan de romper una sequía de décadas para ganar la liga. United no celebra un título inglés desde hace 14 años, pero con Carrick al mando parece que el rumbo cambia.
Todo o nada en Old Trafford
La temporada 2026-27 será especial dentro y fuera del campo. Amazon Prime grabará un nuevo «All or Nothing» que seguirá al equipo de Carrick con acceso total al vestuario y al nuevo complejo de Carrington.
El director de comunicación del United, Toby Craig, explicó la decisión: «Es el momento adecuado para abrir nuestras puertas y que los aficionados de todo el mundo vean el día a día de un club que tanto significa para tanta gente».
- AFP
El camino hacia la recuperación de Pogba
Pogba opina sin tapujos sobre su exequipo, pero su carrera ha sido turbulenta. A sus 33 años, el centrocampista intenta recuperar su prestigio en la Ligue 1, pese a los problemas físicos que arrastra desde su fichaje por el Mónaco el pasado verano.
Su regreso a la competición llega tras un largo periodo de inactividad provocado por una sanción por dopaje y diversos contratiempos físicos.
A pesar de haber jugado solo seis partidos esta temporada, Pogba se centra en recuperar su mejor nivel y admite que, aunque su prioridad es brillar en el club, sigue soñando con volver a la selección francesa.