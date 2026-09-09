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Paul Merson predice el fracaso del Arsenal en la Champions League después de que Mikel Arteta se quedara sin el fichaje con «factor X»
Merson pone en duda los sueños europeos
Merson ha advertido de que el Arsenal no logrará ganar la Liga de Campeones esta temporada. El excentrocampista gunner cree que el club dejó pasar una oportunidad crucial de fichar a un atacante con «factor X» durante el mercado de verano. El equipo de Arteta alcanzó la final de la principal competición de Europa la pasada temporada. Sin embargo, sufrió una desgarradora derrota en la tanda de penaltis ante el Paris Saint-Germain tras un tenso empate 1-1 en el tiempo reglamentario en Budapest.
A pesar de haber gastado mucho durante el verano, Merson sigue sin estar convencido por la delantera del Arsenal. Considera que sus opciones actuales en ataque tendrán dificultades para rendir con regularidad ante los clubes más potentes del continente.
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Le falta un ingrediente ofensivo de superestrella
El Arsenal invirtió alrededor de 160 millones de libras para llevar a Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis al norte de Londres. Sin embargo, Merson insiste en que este enorme desembolso no logró solucionar un problema evidente en el último tercio. En declaraciones a Sky Sports, explicó que el Arsenal necesita un delantero diferencial para conquistar Europa.
«El historial del Arsenal el año pasado fue increíble en la Champions League hasta la final, afirmó Merson. Van a estar ahí arriba, pero no creo que hayan fichado ese factor X para llevarles a ese nivel. Creo que tienen suficiente para ganar la Premier League con su plantilla, simplemente pienso en su línea de ataque contra los grandes.
«Simplemente creo que les falta ese pequeño ingrediente. Si hubieran fichado a un Vinicius Junior o a un Julian Alvarez, entonces creo que eso les habría dado ese plus para seguir adelante y ganar la Champions League, y creo que podrían quedarse a las puertas. Pero van a estar ahí arriba, de eso no hay ninguna duda».
El deseo de la gloria europea total
La decepción de la final de la pasada temporada sigue muy presente en el norte de Londres. Kai Havertz abrió el marcador muy pronto ante el PSG, pero Ousmane Dembele empató antes de que Gabriel Magalhaes fallara el penalti decisivo.
Tras haber puesto fin recientemente a su larga espera por un título de la Premier League, la afición está desesperada por lograr el éxito continental. Merson cree que los seguidores están completamente centrados en levantar el trofeo de la Champions League este año para completar su colección.
«Ahora que han ganado la Premier League después de mucho, mucho tiempo, creo que probablemente sería la Champions League», añadió Merson. «No quiero hablar en nombre de todo el mundo, pero hay una canción que se canta y que dice: “We’ve won it all, we’ve won it all”, y el Arsenal no ha podido cantarla. Imagino que a los aficionados del Arsenal les gustaría ganar eso para poder cantar esa canción en los campos rivales».
- AFP
El Nápoles pone a prueba al equipo de Arteta
El Arsenal comenzará esta noche su nueva campaña en la Liga de Campeones a domicilio ante el Nápoles. La plantilla viaja a Italia llena de confianza tras un inicio perfecto de la temporada nacional.
El equipo de Arteta ha sumado tres victorias consecutivas en la Premier League contra Coventry, Aston Villa y Chelsea. Lograr un resultado positivo en Nápoles será esencial para coger impulso desde el principio.
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