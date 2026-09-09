El Arsenal invirtió alrededor de 160 millones de libras para llevar a Bruno Guimaraes, Ezri Konsa y Christos Tzolis al norte de Londres. Sin embargo, Merson insiste en que este enorme desembolso no logró solucionar un problema evidente en el último tercio. En declaraciones a Sky Sports, explicó que el Arsenal necesita un delantero diferencial para conquistar Europa.

«El historial del Arsenal el año pasado fue increíble en la Champions League hasta la final, afirmó Merson. Van a estar ahí arriba, pero no creo que hayan fichado ese factor X para llevarles a ese nivel. Creo que tienen suficiente para ganar la Premier League con su plantilla, simplemente pienso en su línea de ataque contra los grandes.

«Simplemente creo que les falta ese pequeño ingrediente. Si hubieran fichado a un Vinicius Junior o a un Julian Alvarez, entonces creo que eso les habría dado ese plus para seguir adelante y ganar la Champions League, y creo que podrían quedarse a las puertas. Pero van a estar ahí arriba, de eso no hay ninguna duda».