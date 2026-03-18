Paul Merson elogia al jugador estrella del Arsenal, calificándolo de «absolutamente excepcional», tras la victoria ante el Bayer Leverkusen

El Arsenal hizo gala de su estilo en el norte de Londres para arrollar al equipo de Kasper Hjulmand, y el exjugador estrella de los Gunners, Merson, cree que la actual plantilla está rindiendo a un nivel impresionante. En declaraciones a Sky Sports, el comentarista elogió efusivamente el esfuerzo colectivo que ha llevado a los Gunners a alcanzar los cuartos de final de la máxima competición europea por tercer año consecutivo.

«El Arsenal jugó muy bien en algunos momentos. Simplemente están en racha», dijo Merson. «No quiero decir "máquina" porque es irrespetuoso, pero esta es una máquina que puede hacerlo todo. Son un equipo de verdad. Fue una actuación brillante. A por los cuartos de final. Ben White estuvo sólido. Sea quien sea el que salga, cumple con su trabajo».