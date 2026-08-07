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Paul Barber, CEO del Brighton, explica la decisión de permitir que el «fantástico» Danny Welbeck fichara por el Chelsea
Barber defiende la salida de Welbeck
Welbeck ha completado oficialmente su fichaje por el Chelsea con un contrato de dos años, poniendo fin a una etapa de seis temporadas de gran éxito en el Brighton. El delantero de 35 años se marcha como el máximo goleador histórico del Brighton en la Premier League, con 46 goles, y 51 tantos en 201 partidos en total. Se despidió con una impresionante campaña la pasada temporada, en la que sus 13 goles en la máxima categoría igualaron el récord del club de más tantos marcados por un jugador del Brighton en una sola temporada de la Premier League.
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Brighton se resiste a un contrato más largo
En el foro de aficionados de pretemporada del club celebrado el jueves, el director ejecutivo del Brighton, Barber, subrayó que la cúpula no podía ni iba a igualar el contrato de dos años ofrecido por el Chelsea.
Barber explicó: "Entendemos la emoción que rodea todo esto, todos estamos emocionados por ello porque Danny es fantástico y lo ha sido durante seis años. También tenemos que analizarlo de forma pragmática, desde una perspectiva empresarial, y pensar también en las opciones de plantilla de Fabian de cara a la próxima temporada", continuó.
«Es lo correcto para ambas partes»
Barber también restó importancia a las críticas por la decisión de dejar salir al exinternacional con Inglaterra tras una campaña sobresaliente, en la que sus 14 participaciones de gol la pasada temporada llegaron a reactivar brevemente el debate sobre una posible vuelta a la selección de cara al Mundial.
El directivo del Brighton sostuvo que depender de un atacante veterano suponía importantes riesgos de lesión para la estructura táctica a largo plazo del técnico Fabian Hurzeler. Barber añadió: «Si hubiéramos puesto de inicio a Danny en los primeros cuatro o cinco partidos y se hubiera roto, habría gente diciendo: "¿Por qué dependéis de un jugador de 36 años?" o "¡Es ridículo, deberíais haber pensado en eso!"»
«Sí pensamos en estas cosas, obviamente las pensamos con mucho cuidado, y llegamos a la decisión a la que llegamos y Danny llegó a la decisión a la que llegó. Creemos que es lo correcto para ambas partes», afirmó Barber.
- AFP
El Brighton se reconstruye antes del debut
El Brighton se centra ahora en integrar a nuevos fichajes como Costinha, Pascal Struijk y Luka Vuskovic mientras busca reconstruirse tras las salidas de Welbeck y Jan Paul van Hecke. Con una exigente campaña nacional y europea por delante, el Brighton afronta una prueba inmediata de sus credenciales. Su primer gran examen sin su delantero talismán llegará cuando abra su temporada de la Premier League contra el Aston Villa el 23 de agosto.
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