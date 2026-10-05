Getty Images Sport
Traducido por
Pau Cubarsi encabeza la lista de candidatos al Golden Boy 2026 mientras la joven estrella del Barcelona emerge como favorita para el prestigioso premio
Cubarsí encabeza la lista de finalistas de élite
La sensación del Barcelona Cubarsi está en boca de todos después de ser confirmado como el principal candidato al Golden Boy de 2026. El central de 19 años ha protagonizado un ascenso meteórico, consolidándose como una pieza clave de la defensa azulgrana y desempeñando un papel fundamental en la conquista del Mundial por parte de España. Después de haber sido reconocido ya como el mejor jugador joven del Mundial 2026, ahora se espera de forma generalizada que Cubarsi se lleve el trofeo creado por Tuttosport para homenajear al mejor talento sub-21 que juega en Europa.
El proceso de selección de este prestigioso galardón individual es riguroso y utiliza el Golden Boy Index desarrollado por Football Benchmark. Esta metodología evalúa a los jugadores sobre la base de tres pilares específicos: su rendimiento deportivo, el total de minutos sobre el terreno de juego y la fortaleza relativa de su club. Además, se aplica una bonificación compuesta para tener en cuenta los logros en competiciones europeas e internacionales.
- Getty Images Sport
Las estrellas de la Premier League y La Liga dominan
Mientras Cubarsi lidera el camino, varios otros nombres de alto perfil de la Premier League y La Liga han entrado en la selección final. Ayyoub Bouaddi, del Manchester City, ha entrado en este exclusivo círculo por primera vez tras su sonado traspaso de 100 millones de euros desde el Lille el verano pasado. Mientras tanto, el delantero del Bournemouth Eli Junior Kroupi ha visto recompensada su eficacia de cara a puerta, después de marcar 13 goles en 33 apariciones durante una destacada campaña de debut en Inglaterra.
El Real Madrid también está bien representado en la lista final de 25, con dos candidatos: Endrick y el fichaje veraniego Yan Diomande. Aunque el internacional marfileño aún no ha alcanzado todo su potencial en el Bernabéu, su inclusión se debe en gran parte a sus increíbles estadísticas durante su última temporada en el RB Leipzig. Durante esa campaña, Diomande firmó unos impresionantes 15 goles y 12 asistencias en 54 partidos entre todas las competiciones.
Invitaciones por invitación y ausencias destacadas
Tuttosport ha vuelto a utilizar su sistema de ‘wild cards’ para incluir a jugadores que, de otro modo, podrían haberse quedado fuera si se atendiera estrictamente al índice. Los afortunados este año son Charalampos Kostoulas, del Brighton; Joane Gadou, del Borussia Dortmund; y Xavi Espart, del Barcelona. Otras inclusiones destacadas en la lista son Myles Lewis-Skelly, del Arsenal; el dúo del Chelsea formado por Jorrel Hato y Estevao; y el talento de la Juventus Kerim Alajbegovic.
El Paris Saint-Germain, que el año pasado dominó la escena con tres finalistas, tiene una presencia menor esta vez. Warren Zaire-Emery sigue siendo el único representante del campeón francés y prolonga así su racha de reconocimientos entre los mejores jóvenes de Europa.
- Getty Images Sport
Lista completa de los 25 candidatos
La lista completa de finalistas reúne una amplia variedad de talento procedente de las cinco grandes ligas de Europa y de otros campeonatos. Junto a los nombres más destacados, la lista de candidatos incluye a Marc Bernal (Barcelona), Luka Vuskovic (Brighton), Victor Froholdt (Porto), Rayan (Bournemouth) y Gianluca Prestianni (Benfica). El fútbol alemán también está fuertemente representado por Konstantinos Karetsas (Dortmund), Said El Mala (Cologne), Finn Jeltsch (Stuttgart) y Lennart Karl (Bayern de Múnich). Todos estos jugadores han demostrado la regularidad y la calidad necesarias para ser considerados el futuro de este deporte.
La nómina de 25 jugadores la completan Jon Martin, de la Real Sociedad, Rodrigo Mora, de la Roma, y Franco Mastantuono, de la Fiorentina. Con una concentración de talento tan alta, la pugna por el primer puesto sigue siendo feroz pese a la condición de gran favorito de Cubarsi.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias