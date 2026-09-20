Patrick Vieira ha sido presentado oficialmente como nuevo seleccionador de Senegal en Dakar, dando inicio a un ciclo de cuatro años orientado a mantener la competitividad internacional y construir de cara a 2030. El presidente de la Federación Senegalesa de Fútbol, Abdoulaye Fall, calificó el nombramiento como una necesidad absoluta para la selección nacional.

Nacido en Dakar antes de trasladarse a Francia con ocho años, el técnico, de 50 años, describió asumir el mando de Senegal como un regreso a casa profundamente personal.

En su primera gran decisión, Vieira dio a conocer una convocatoria ampliada de 29 jugadores que incluye importantes ajustes tácticos y ausencias destacadas.