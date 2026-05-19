Patrick Vieira incluye a Declan Rice entre las CINCO estrellas actuales del Arsenal que formarían parte del once inicial de los «Invincibles»

Los «Invincibles» del Arsenal 2003-04, invictos bajo Arsène Wenger, siguen siendo uno de los equipos más aclamados de la Premier League. Ahora, con el actual equipo de Mikel Arteta luchando por el título en la temporada 2025-26, las comparaciones entre ambas etapas han aumentado.

En una entrevista con Sky Sports, el ex capitán del Arsenal, Vieira, eligió un once combinado con jugadores de los “Invincibles” y del plantel actual. Incluyó a cinco futbolistas del equipo de 2025-26, entre ellos Rice y Saka, y realizó cambios destacados en defensa y portería para unir ambas generaciones.