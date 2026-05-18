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Patrick Agyemang, estrella de la selección estadounidense y del Derby, se perfila como una alternativa «económica» a los fichajes de 40 millones de libras para los equipos de la Premier League que necesitan un delantero, con el Leeds como posible interesado
Marcó diez goles antes de que una lesión truncara su sueño de jugar el Mundial.
Agyemang, nacido en Connecticut, llegó a Inglaterra justo antes de la temporada 2025-26 tras un traspaso récord que lo llevó del Charlotte FC a la Championship.
El trabajador delantero de 25 años retrasó su debut con el Derby por una operación de hernia y, como era de esperar, tardó en recuperar su mejor forma tras recuperarse. Sin embargo, se convirtió en una fuente habitual de goles para los Rams durante un invierno satisfactorio.
Cuando por fin alcanzó su mejor nivel, una lesión en el tendón de Aquiles en abril truncó su primera temporada en Pride Park y lo marginó de los play-offs.
Su sueño de jugar el Mundial en casa se truncó de la forma más cruel, pero volverá con más ganas de demostrar su valía y lograr un mayor reconocimiento internacional. Aún no se sabe qué camiseta vestirá cuando lo haga.
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¿Despertará Agyemang el interés de los clubes de la Premier League?
La Premier League sigue de cerca a Agyemang, y el exdefensa de los Rams, Dorigo —tras conocer que la guía de la final de la Liga de Campeones 2026 se publicó antes de otro gran evento que se aproxima— dijo a GOAL que, al preguntarle si el delantero está listo para dar el salto a la máxima categoría: «Siempre que tienes a un delantero que marca goles y tratas de hacer un buen negocio, porque esa es la dificultad: intentar fichar a un delantero en el mercado local para la Premier League —estamos hablando de 30, 40 millones—. Así que intentar fichar a alguien que está en alza, que va a mejorar, será atractivo, sin duda.
El año pasado el Sunderland fichó a varios jugadores y acertó; otros equipos pensarán: “Tenemos que hacer lo mismo”.
«Si miras al Coventry, al Ipswich o a cualquier otro equipo que suba, también tendrán que hacer cambios muy importantes en sus plantillas. Será interesante ver a quién fichan, pero estoy seguro de que él estará en la lista».
¿Podría estar el Leeds interesado en fichar a un delantero estadounidense?
Se espera que el Leeds —otro exequipo de Dorigo— busque un delantero este verano. Dominic Calvert-Lewin ha brillado en Elland Road, pero los Whites quieren más opciones en ataque.
Recientemente se les ha relacionado con Josh Sargent, y Dorigo añadió, al ser preguntado si otro delantero estadounidense podría entrar en el radar de West Yorkshire: «Ahí es donde el tema de [Joel] Piroe será interesante para ver cómo acaba.
«Este verano será interesante para el Leeds. Todos nos preguntamos: “¿Cuál es nuestra ambición?”. Lo que sé es que queremos mejorar y gastar de la forma más inteligente posible.
«El equipo de fichajes merece elogios: en lugar de gastar 30 o 40 millones, fichó a Anton Stach por 18 y a Jaka Bijol por 15 o 16, y ambos han resultado muy valiosos. También hay que valorar a los que dieron un paso al frente, los que parecían dudas: “¿Podrán adaptarse a la Premier League?”.
Bogle ha sido tremendo; Joe Rodon también. Pero el que más ha crecido es Ethan Ampadu: como líder, ha sido brillante.
Algunos han dado un paso al frente y otros han subido su valor. Si repetimos esa fórmula en el próximo mercado, estaremos en buena forma. Confío en el equipo de fichajes: ha hecho un trabajo impresionante».
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Agyemang ofrece excelente relación calidad-precio a un precio justo.
El Leeds se mantiene en la Premier League tras superar el riesgo de descenso. Ahora, como indica Dorigo, el reto es consolidarse entre la élite.
Agyemang podría encajar en esos planes, aunque su grave lesión y falta de experiencia en Europa suponen un riesgo. De todos modos, sería un fichaje acertado para algún equipo si el precio es el adecuado.