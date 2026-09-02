Pato revela: «Conocí a Del Piero llamando a la puerta de su casa sin avisarle. Así fue»

Alexandre Pato, entrevistado por la Gazzetta dello Sport, apuesta por el Milan para el Scudetto. Y cuenta una anécdota sobre cómo se hizo amigo de Alessandro Del Piero.





SOBRE DEL PIERO

"Siempre lo he admirado mucho y un día, cuando acababa de llegar a Italia, fui con un amigo a Turín a conocerlo. Sabía dónde vivía y llamé a la puerta de su casa".





¿De verdad? ¿Sin avisarle?

"Sí, fue así. Le dije: "He venido porque tenía muchas ganas de conocerte". Y él fue realmente muy amable: me invitó a entrar, hablamos largo rato y luego salimos a cenar. Incluso pagó la cuenta (ríe, ndr)".



