La noticia de la inclusión de Keidel se conoció antes del anuncio oficial, lo que provocó una dura respuesta del nuevo seleccionador nacional. Klopp aprovechó su rueda de prensa del miércoles para señalar directamente a los periodistas responsables de la revelación prematura.

«Anoche volví a hablar con Felix Keidel y le pregunté cómo habían sido las últimas 16 o 17 horas después de que alguien filtrara que iba a estar en la convocatoria», dijo Klopp a los periodistas. «Y, por cierto, puedo decir que me importa un bledo que saliera antes».

A pesar de insistir en que el momento no le molestó, el técnico alemán dejó clara su opinión sobre la práctica periodística en sí. «No tengo absolutamente ningún problema con eso», continuó. «Simplemente creo que es un poco patético ganarse la vida publicando cosas antes de que la gente realmente necesite saberlas. Pero bueno».



