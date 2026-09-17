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«¡Patético!»: Jurgen Klopp carga contra la prensa alemana por «filtrar» su primera convocatoria internacional tras llamar a una sorprendente estrella del centro del campo
Un comienzo poco ortodoxo en el fútbol de selecciones
Klopp ha convocado a una insólita lista de 44 jugadores dividida en dos grupos para su primera concentración internacional desde que sustituyó a Julian Nagelsmann en julio. Alemania afronta una exigente serie de cuatro partidos de la Nations League durante un parón ampliado de tres semanas, lo que ha llevado al exentrenador del Liverpool a dividir su lista en dos grupos diferenciados.
Figuras clave como Kai Havertz y Jamal Musiala estarán en los dos primeros partidos, mientras que Florian Wirtz se incorporará para los encuentros posteriores. La decisión más llamativa fue la primera convocatoria del centrocampista del Elversberg Keidel, de 23 años. Mientras tanto, el delantero del Stuttgart Deniz Undav, máximo goleador de Alemania en el reciente Mundial, se quedó fuera por completo.
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Fuegos en la rueda de prensa
La noticia de la inclusión de Keidel se conoció antes del anuncio oficial, lo que provocó una dura respuesta del nuevo seleccionador nacional. Klopp aprovechó su rueda de prensa del miércoles para señalar directamente a los periodistas responsables de la revelación prematura.
«Anoche volví a hablar con Felix Keidel y le pregunté cómo habían sido las últimas 16 o 17 horas después de que alguien filtrara que iba a estar en la convocatoria», dijo Klopp a los periodistas. «Y, por cierto, puedo decir que me importa un bledo que saliera antes».
A pesar de insistir en que el momento no le molestó, el técnico alemán dejó clara su opinión sobre la práctica periodística en sí. «No tengo absolutamente ningún problema con eso», continuó. «Simplemente creo que es un poco patético ganarse la vida publicando cosas antes de que la gente realmente necesite saberlas. Pero bueno».
Evaluando una plantilla sobredimensionada
El tamaño sobredimensionado de la plantilla es una respuesta directa a un calendario internacional congestionado. Con Alemania desesperada por un nuevo comienzo tras una desastrosa campaña en el Mundial que terminó con una eliminación en dieciseisavos de final ante Paraguay, Klopp está ansioso por evaluar rápidamente sus opciones.
De vuelta al banquillo tras supervisar las operaciones futbolísticas de Red Bull, el exentrenador del Liverpool y del Borussia Dortmund explicó la razón de su enorme convocatoria. «Es muy inusual que tengas cuatro partidos en dos semanas con la selección», dijo Klopp. «Quiero conocer al mayor número posible de jugadores en ese tiempo».
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Un cuádruple enfrentamiento crucial
La etapa de Klopp comienza con una exigente visita a Países Bajos en la Nations League el 24 de septiembre. El primer grupo de jugadores regresará después a casa para enfrentarse a Grecia apenas tres días más tarde.
Tras esos primeros enfrentamientos, la plantilla rotará por completo para dar paso al segundo grupo. Recibirá a Serbia el 1 de octubre, antes de cerrar la ventana internacional con el partido de vuelta ante Grecia el 4 de octubre.
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