«Patata caliente»: al FC Barcelona solo le queda una solución con Marc-André ter Stegen

El Barça fichó el verano pasado a Joan García, del Espanyol, como nuevo portero titular. Ter Stegen pasó la primera vuelta lesionado de espalda y, para sumar minutos, se fue al Girona en invierno con la esperanza de ir al Mundial como titular de Alemania.

Tras solo dos partidos con el Girona se lesionó el muslo, estuvo mucho tiempo de baja y tuvo que renunciar a su sueño de jugar el Mundial.