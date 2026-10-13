¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traducido por

Partidos y resultados de la selección femenina de Inglaterra en 2026: Calendario de partidos, canales de televisión, retransmisiones en directo por internet y cómo verlos

Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Guía completa del año de Inglaterra, con información sobre cómo ver los partidos en directo y mucho más

La selección femenina de Inglaterra afrontó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Lo consiguió al vencer a España en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza: también necesitó una tanda de penaltis para superar a Suecia en cuartos de final y la prórroga para derrotar a Italia en semifinales. Pero, al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a proclamarse campeón y se tomó la revancha ante España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

En 2026, Inglaterra buscaba imponerse de nuevo a España, esta vez en su grupo de clasificación para el Mundial femenino de 2027. Solo el equipo que terminase primero se clasificaría directamente para el torneo de Brasil; al resto le esperaría la repesca. Sin embargo, en esta ocasión la Roja se tomaría la revancha ante Inglaterra y enviaría al equipo de Wiegman a la repesca, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

GOAL te cuenta todo lo que necesitas saber sobre el calendario, los partidos y los resultados de Inglaterra, y cómo ver a la selección.

  • ¿Qué resultados ha obtenido la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    Inglaterra comenzó de forma fantástica la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027: ganó sus cuatro primeros partidos, incluido uno contra España en Wembley, y se situó al frente del grupo a falta de dos encuentros. La selección inglesa quedó así en la mejor posición para hacerse con la única plaza de clasificación directa y solo necesitaba un punto en su visita a España el 5 de junio para asegurar su presencia en el torneo de Brasil.

    Sin embargo, nada salió según lo previsto en Mallorca. Inglaterra sufrió su derrota más abultada desde la llegada de Wiegman y la mayor en 17 años, mientras España se impuso por 4-0 y pasó a liderar el grupo de clasificación. La selección inglesa necesitaba entonces un enorme favor de Islandia, pero esta perdió por 6-1 ante España. Así, la victoria de Inglaterra sobre Ucrania no sirvió de nada y quedó abocada a disputar la repesca.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ¿Qué partidos tiene la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    Eso obligó a Inglaterra a superar dos rondas de repesca para el Mundial, ambas a doble partido. La primera eliminatoria se disputó durante el parón internacional de octubre: Inglaterra venció a Grecia, que entonces ocupaba el 59.º puesto del ranking mundial, y avanzó a la segunda ronda.

    Inglaterra se enfrentará ahora a Ucrania, a la que ya ha derrotado dos veces en 2026, en el último parón internacional del año. La selección vencedora se clasificará para el Mundial femenino de 2027 en Brasil.

    Si Inglaterra logra superar también esta eliminatoria y conseguir una plaza en el torneo, conocerá a sus rivales de la fase de grupos en el sorteo del 11 de diciembre.

  • Cómo ver a la selección femenina de Inglaterra en 2026

    Los derechos de retransmisión de los partidos de la selección femenina de Inglaterra son distintos a los de la masculina: ITV emite los encuentros de Inglaterra. Los partidos se retransmiten en directo por sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su servicio de streaming.

    Sin embargo, esto puede cambiar si Inglaterra se enfrenta a Escocia, Gales o Irlanda del Norte. La BBC tiene los derechos de retransmisión de los partidos de las demás selecciones británicas. Por eso, la visita de Inglaterra a Glasgow para enfrentarse a Escocia a finales de 2023 se emitió por BBC One en lugar de ITV.

    Para los aficionados de Inglaterra en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de la selección femenina inglesa. Por lo general, FOX y FS1 retransmitieron los partidos de la Eurocopa, mientras que algunos encuentros también se emiten por ESPN.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • Calendario de partidos de la selección femenina de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónEstadio
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposMardan Stadium, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra 1-0 EspañaClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposWembley Stadium, Londres
    18 de abril17:30Islandia 0-1 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposLaugardalsvollur Stadium, Reikiavik
    5 de junio20:00España 4-0 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra 3-0 UcraniaClasificación para el Mundial femenino de 2027: fase de gruposHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de octubre17:30Grecia 1-3 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: primera ronda de la repescaPankritio Stadium, Heraclión
    13 de octubre19:30Inglaterra 5-0 GreciaClasificación para el Mundial femenino de 2027: primera ronda de la repescaKing Power Stadium, Leicester
    noviembre de 2026Por confirmarUcrania contra InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027: segunda ronda de la repescaPor confirmar
    diciembre de 2026Por confirmarInglaterra contra UcraniaClasificación para el Mundial femenino de 2027: segunda ronda de la repescaPor confirmar

    Los próximos partidos y otros detalles de 2026 se darán a conocer a su debido tiempo.