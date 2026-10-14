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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai
Traducido por

Partidos y resultados de la selección femenina de Inglaterra en 2026: calendario, canales de televisión, retransmisiones en directo y cómo verlos

Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Guía completa del año de la selección femenina de Inglaterra, con información sobre cómo ver los partidos en directo y mucho más

La selección femenina de Inglaterra afrontó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Y eso fue exactamente lo que hizo al vencer a España en la tanda de penaltis de la final de la Eurocopa. No fue nada fácil para el equipo inglés en Suiza: también necesitó una tanda de penaltis para superar a Suecia en cuartos de final y una prórroga para imponerse a Italia en semifinales. Pero, al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a proclamarse campeón y se tomó la revancha ante España tras la derrota en la final del Mundial femenino de 2023.

En 2026, Inglaterra se propuso volver a superar a España, esta vez en su grupo de clasificación para el Mundial femenino de 2027. Solo el equipo que terminase primero se clasificaría directamente para el torneo en Brasil; al resto le esperaría la repesca. Sin embargo, en esta ocasión España se tomó la revancha ante Inglaterra y condenó al equipo de Wiegman a disputar la repesca, prevista para la segunda mitad de 2026.

GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre el calendario, los partidos y los resultados de Inglaterra, además de cómo ver al equipo.

  • ¿Qué resultados ha obtenido la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    Inglaterra comenzó de forma fantástica la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027: ganó sus cuatro primeros partidos, incluido uno contra España en Wembley, y se situó líder del grupo a falta de dos encuentros. La selección inglesa quedó así en la mejor posición para hacerse con la única plaza de clasificación directa y solo necesitaba un punto en su visita a España el 5 de junio para asegurar su presencia en el torneo de Brasil.

    Sin embargo, nada salió según lo previsto en Mallorca. Inglaterra sufrió la derrota más abultada de la era Wiegman y la mayor de los últimos 17 años: España se impuso por 4-0 y pasó a liderar el grupo de clasificación. La selección inglesa necesitaba entonces un gran favor de Islandia, que no llegó: cayó por 6-1 ante España, con lo que la victoria de Inglaterra sobre Ucrania quedó sin valor y la selección inglesa se vio abocada a la repesca.

  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ¿Qué partidos tiene programados la selección femenina de Inglaterra en 2026?

    Eso dejó a Inglaterra ante la necesidad de superar dos rondas de repesca para el Mundial, ambas en eliminatorias a doble partido. La primera se disputó durante el parón internacional de octubre: Inglaterra venció a Grecia, que entonces ocupaba el puesto 59 de la clasificación mundial, y pasó a la segunda ronda.

    Inglaterra se enfrentará ahora a Ucrania, a la que ya ha derrotado dos veces en 2026, en el último parón internacional del año. La selección vencedora se clasificará para el Mundial femenino de 2027 en Brasil.

    Si Inglaterra logra salir airosa y hacerse con una plaza en el torneo, conocerá a sus rivales de la fase de grupos en el sorteo del 11 de diciembre.

  • Cómo ver a la selección femenina de Inglaterra en 2026

    Los derechos de retransmisión de los partidos de la selección femenina de Inglaterra no son los mismos que los de la masculina: ITV es la cadena que emite sus encuentros. Los partidos se retransmiten en directo a través de sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su plataforma de streaming.

    Sin embargo, esto puede cambiar si Inglaterra juega contra Escocia, Gales o Irlanda del Norte. La BBC posee los derechos de retransmisión de los partidos del resto de las selecciones del Reino Unido. Por eso, el partido que Inglaterra disputó en Glasgow contra Escocia a finales de 2023 se emitió en BBC One en lugar de en ITV.

    Para los aficionados de Inglaterra en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de la selección femenina. Por lo general, FOX y FS1 emitieron los partidos de la Eurocopa, mientras que algunos encuentros también se retransmiten por ESPN.

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  • Calendario de partidos de la selección femenina de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónEstadio
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraFase de grupos de la clasificación para el Mundial femenino de 2027Mardan Stadium, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaFase de grupos de la clasificación para el Mundial femenino de 2027The City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra 1-0 EspañaFase de grupos de la clasificación para el Mundial femenino de 2027Wembley Stadium, Londres
    18 de abril17:30Islandia 0-1 InglaterraFase de grupos de la clasificación para el Mundial femenino de 2027Laugardalsvollur Stadium, Reikiavik
    5 de junio20:00España 4-0 InglaterraFase de grupos de la clasificación para el Mundial femenino de 2027Estadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra 3-0 UcraniaFase de grupos de la clasificación para el Mundial femenino de 2027Hill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de octubre17:30Grecia 1-3 InglaterraPrimera ronda de la repesca de la clasificación para el Mundial femenino de 2027Pankritio Stadium, Heraclión
    13 de octubre19:30Inglaterra 5-0 GreciaPrimera ronda de la repesca de la clasificación para el Mundial femenino de 2027King Power Stadium, Leicester
    Por confirmarPor confirmarUcrania contra InglaterraSegunda ronda de la repesca de la clasificación para el Mundial femenino de 2027Por confirmar
    5 de diciembre17:30Inglaterra contra UcraniaSegunda ronda de la repesca de la clasificación para el Mundial femenino de 2027Wembley Stadium, Londres

    Más adelante se anunciarán otros partidos y detalles para 2026.