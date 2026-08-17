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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traducido por

Partidos y resultados de Inglaterra en 2026: calendario de la selección inglesa, canales de TV, retransmisiones en directo y cómo ver los partidos

Inglaterra
World Cup Qualification UEFA
World Cup
Women's football

Guía completa del año de Inglaterra, incluidos cómo ver los partidos en directo y mucho más

La selección femenina de Inglaterra comenzó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Y eso fue exactamente lo que hizo al vencer a España en los penaltis en la final de la Eurocopa. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza, ya que también necesitó una tanda de penaltis para superar a Suecia en cuartos de final y una prórroga para imponerse a Italia en semifinales. Pero, al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a salir vencedor y se tomó la revancha ante España tras la derrota en la final de la Copa Mundial Femenina de 2023.

En 2026, Inglaterra buscó volver a derrotar a España, esta vez en su grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027. Solo el equipo que terminara en lo más alto de la clasificación se clasificaría automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que al resto le esperaría la vía de la repesca. Desgraciadamente, España se tomó la revancha ante Inglaterra en esta ocasión y condenó al equipo de Wiegman a la repesca, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

GOAL tiene todo lo que necesitas saber sobre el calendario de Inglaterra, sus partidos, sus resultados y cómo ver al equipo.

  • ¿Qué resultados ha conseguido Inglaterra en 2026?

    Inglaterra firmó un arranque fantástico en la fase de clasificación para el Mundial femenino de 2027, al ganar sus primeros cuatro partidos, incluido uno contra España en Wembley, para situarse en lo más alto del grupo con dos encuentros por disputar. Eso significaba que Inglaterra estaba en la mejor posición para quedarse con la única plaza de clasificación directa en juego y que solo necesitaba un punto en el partido fuera de casa contra España del 5 de junio para sellar su billete para el torneo de Brasil.

    Por desgracia, nada salió según lo previsto en Mallorca, donde Inglaterra sufrió su derrota más abultada de la era Wiegman, y la más dura en 17 años en términos generales, ya que La Roja se impuso por 4-0 para colocarse primera del grupo de clasificación. Eso dejó a Inglaterra necesitando un enorme favor de Islandia, que no pudo hacerlo, al caer por 6-1 ante España, lo que convirtió en intrascendente la propia victoria inglesa sobre Ucrania y la mandó al play-off.

    • Anuncios
  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    ¿Qué partidos tiene Inglaterra en 2026?

    Habrá dos rondas de play-offs del Mundial, ambas en formato de eliminatorias a doble partido. La primera eliminatoria tendrá lugar en el parón internacional de octubre, con Inglaterra enfrentándose a Grecia, el equipo que actualmente ocupa el puesto 59 del mundo. Los dos partidos supondrán los primeros enfrentamientos de la historia entre ambas selecciones en el fútbol internacional femenino.

    Si gana esa eliminatoria, Inglaterra pasará a la segunda y última ronda, donde le esperará Eslovaquia o Ucrania, a las que Inglaterra acaba de derrotar dos veces. Esos partidos se disputarán en el parón internacional que se extiende entre finales de noviembre y principios de diciembre, y el sorteo tendrá lugar el 18 de junio.

  • Cómo ver a Inglaterra en 2026

    Los derechos de los partidos de la selección inglesa femenina no son los mismos que los del equipo masculino, y ITV es la cadena que emite los encuentros de Inglaterra. Los partidos se ofrecen en directo en sus distintos canales, a menudo en ITV1 o ITV4, y también en ITVX, su servicio de streaming.

    Sin embargo, si Inglaterra juega contra Escocia, Gales o Irlanda del Norte, esto puede cambiar. La BBC tiene los derechos para retransmitir los partidos del resto de selecciones británicas y, como resultado, el viaje de Inglaterra a Glasgow para enfrentarse a Escocia a finales de 2023 se emitió en BBC One en lugar de en ITV en esa ocasión.

    Para los aficionados de Inglaterra en Estados Unidos, fuboTVes la mejor opción para ver los partidos de Inglaterra. En líneas generales, FOX y FS1 emitieron los partidos de la Eurocopa, mientras que algunos encuentros también se retransmiten en ESPN.

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  • Clasificación del grupo de Inglaterra para la fase de clasificación del Mundial femenino 2027

    Clasificación para el Mundial femenino de 2027 - Grupo A3

    Pos.EquipoPJGEPDGPts
    1España6501+1815
    2Inglaterra6501+815
    3Islandia6204-96
    4Ucrania6006-170

    Los equipos que terminen segundos, terceros y cuartos seguirán teniendo opciones de clasificarse para el Mundial a través de los play-offs, con los equipos que acaben segundos y terceros como cabezas de serie.

  • Partidos de Inglaterra en 2026

    FechaHora (Reino Unido)PartidoCompeticiónSede
    3 de marzo17:00Ucrania 1-6 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposEstadio Mardan, Antalya
    7 de marzo12:30Inglaterra 2-0 IslandiaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposThe City Ground, Nottingham
    14 de abril19:00Inglaterra 1-0 EspañaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposEstadio de Wembley, Londres
    18 de abril17:30Islandia 0-1 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposEstadio Laugardalsvollur, Reikiavik
    5 de junio20:00España 4-0 InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 de junio20:00Inglaterra 3-0 UcraniaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - fase de gruposHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 de oct.17:30Grecia vs InglaterraClasificación para el Mundial femenino de 2027 - primera ronda del play-offEstadio Pankritio, Heraclión
    13 de oct.19:30Inglaterra vs GreciaClasificación para el Mundial femenino de 2027 - primera ronda del play-offKing Power Stadium, Leicester

    Los próximos partidos y los detalles de 2026 se anunciarán a su debido tiempo.