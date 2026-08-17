La selección femenina de Inglaterra comenzó 2025 con un gran objetivo: defender su título europeo. Y eso fue exactamente lo que hizo al vencer a España en los penaltis en la final de la Eurocopa. No fue nada fácil para Inglaterra en Suiza, ya que también necesitó una tanda de penaltis para superar a Suecia en cuartos de final y una prórroga para imponerse a Italia en semifinales. Pero, al final, el equipo de Sarina Wiegman volvió a salir vencedor y se tomó la revancha ante España tras la derrota en la final de la Copa Mundial Femenina de 2023.

En 2026, Inglaterra buscó volver a derrotar a España, esta vez en su grupo de clasificación para la Copa Mundial Femenina de 2027. Solo el equipo que terminara en lo más alto de la clasificación se clasificaría automáticamente para el torneo de Brasil, mientras que al resto le esperaría la vía de la repesca. Desgraciadamente, España se tomó la revancha ante Inglaterra en esta ocasión y condenó al equipo de Wiegman a la repesca, que se disputará en la segunda mitad de 2026.

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