Partidos amistosos internacionales: España en plena forma, Alemania impresionante con Wirtz y Noruega, derrotada. Asistencias de Koopmeiners y Dumfries, y Ghedjemis brilla

ESPAÑA-SERBIA – Todo ha sido pan comido para España, que ha arrollado a Serbia y ha enviado un mensaje a todas las demás grandes selecciones, confirmándose como una de las principales favoritas para alzarse con el título. A pesar de jugar contra un equipo que no irá al Mundial, en Vila-real, la Roja venció por 3-0 al equipo de Milinkovic-Savic, Pavlovic, Kostic y Samardzic. Marcaron Oyarzabal, con un doblete, y Muñoz.





HOLANDA-NORUEGA – Gran victoria también para los Oranje, que se imponen por 2-1 a una Noruega que tanto daño le había hecho a Italia. En Ámsterdam, los locales se vieron por detrás en el marcador tras un gol de Schjelderup, pero primero Van Dijk y luego el exjugador del Milan Reijnders le dieron la vuelta al resultado. Destacan las asistencias de Koopmeiners y Dumfries; también saltaron al campo Malen y De Vrij.





SUIZA-ALEMANIA – Espectáculo en Basilea, donde Suiza pierde por 4-3 ante Alemania. El exjugador del Bolonia Ndoye abre el marcador, luego Tah empata. A continuación, Embolo pone el 2-1 y Gnabry el 2-2. Wirtz vuelve a adelantar a los suyos antes del nuevo empate de Monteiro. En los últimos minutos, sin embargo, el mediapunta del Liverpool sentenció el resultado final: una actuación monstruosa para él, que marcó dos goles y dio dos asistencias. En el equipo local, Freuler y Akanji fueron titulares, mientras que Jashari y Abischer entraron en la segunda parte.





Por último, cabe destacar también la clara victoria de Argelia sobre Guatemala en un partido disputado en el Ferraris de Génova: el marcador final fue de 7-0 y, además de los goles de Gouiri, Mahrez y el exjugador de la Roma, Aouar, también anotó Fares Ghedjemis. En su debut con la selección absoluta, el jugador que está destacando en la Serie B con el Frosinone marcó inmediatamente su primer gol con la camiseta de su país.