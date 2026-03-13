¡Partido en casa para España! La finalísima contra Argentina podría jugarse en el Santiago Bernabéu tras descartarse el plan de Qatar debido al conflicto en Oriente Medio

Dado que la propuesta del Bernabéu ha resultado controvertida, han surgido tres vías distintas para salvar el partido. La primera es un nuevo aplazamiento hasta más adelante en el año, aunque el apretado calendario internacional lo hace difícil. La segunda opción consiste en elegir un lugar neutral tradicional en Europa, y actualmente se están barajando Londres, Lisboa y Roma como posibles compromisos. La tercera opción, más radical, es la contrapropuesta de Argentina de albergar el partido en el Monumental de Buenos Aires, una medida que se considera en gran medida una jugada táctica en las negociaciones. España se juega mucho: el seleccionador Luis de la Fuente está ansioso por que se celebre el partido para poner a prueba a su equipo contra los campeones del mundo, sobre todo dada la incertidumbre que rodea al segundo partido amistoso contra Egipto en Catar.