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MLS All-Star RondoGOAL
Thomas Hindle

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Partido de las Estrellas de la MLS 2026: Rondo: ¿Sigue siendo importante este partido? ¿Sigue siendo la Liga MX el rival adecuado? ¿Y quién es el gran ausente del partido?

FEATURES
Analysis
MLS All-Stars vs Liga MX All-Stars
MLS All-Stars
Liga MX All-Stars
Amistosos
Major League Soccer
H. Son
Thomas Müller
J. Hall

Con el Mundial aún reciente, el Partido de las Estrellas de la MLS está en una situación delicada, pero conserva cierto encanto.

El Partido de las Estrellas de la MLS conserva cierto encanto. Es una tradición que la liga mantiene, un punto culminante anual y un recordatorio de que, ante todo, es una liga estadounidense.

Desde su creación, sin embargo, se debate su relevancia. Al principio tenía sentido: la liga era más pequeña y un Partido de las Estrellas ofrecía a los nuevos aficionados algo familiar que celebrar.

Hoy, sin embargo, la situación es extraña. Muchos de los mejores jugadores estarán, pero otros —sobre todo Lionel Messi— no. Con varias estrellas ausentes y un continente aún recuperándose de la resaca del Mundial, ¿sigue importando? ¿Qué es ser un All-Star? ¿Hora de cambiar de formato? Los redactores de GOAL lo analizan en otra edición de... The Rondo.

  • MLS All-Star Game 2025Getty Images

    ¿Sigue siendo relevante el ASG de la MLS, sobre todo en un año en el que se celebra el Mundial?

    Tom Hindle: Sí y no. La MLS siempre tendrá sus peculiaridades, sus encantos y sus formas de diferenciarse del resto del mundo del fútbol. El Partido de las Estrellas es una de ellas. ¿Importa el resultado? Probablemente no. ¿Ser estrella de la MLS equivale a serlo en la NBA o la MLB? No. Aun así, es un evento agradable y un justo reconocimiento a la calidad.

    Alex Labidou: Por desgracia, no. Este Mundial ha generado un nivel de atención y de implicación emocional sin precedentes en toda Norteamérica. Si se hubiera celebrado en Sudáfrica o en Asia, la MLS podría al menos vender el regreso del fútbol de alto nivel al continente. En cambio, el Partido de las Estrellas parece más bien una nota al pie de página del verano.

    Aun así, Charlotte —que no fue sede del Mundial— podrá mostrar su pasión por el fútbol. Aunque Messi no esté, Son Heung-Min y Thomas Müller aportarán carisma de estrellas a la «Queen City», más que la temporada pasada.

    Ryan Tolmich: Este año no tanto, porque el público acaba de ver más de cien partidos de élite. En comparación, un amistoso con aires de grandeza resulta menos emocionante, aunque sigue siendo divertido y merece mantenerse.

    • Anuncios
  • EvanderGetty

    ¿A qué jugador del All-Star tienes más ganas de ver y por qué?

    TH: Evander, ahora y siempre. Es perfecto para este tipo de partidos. Dale el balón al chico brasileño y hará magia. El jugador estrella del FC Cincinnati hace que el fútbol sea divertido.

    AL: Es la respuesta más obvia. Podría ser el mejor candidato al All-Star, tras Messi, y será su primera vez en el evento estival de la MLS. Aun así, el joven prodigio de los New York Red Bulls, Julian Hall, podría brillar aún más jugando con algunos de los mejores de la liga.

    RT: ¡Que salga Zavier Gozo! Es el momento de que la joven estrella del RSL brille. Dentro de unos años quizá recordemos este fin de semana como el de su presentación ante un nuevo público.

  • Nicolas Fernandez New York City FCGetty Images

    ¿Quién, aparte de Messi, debería estar en esta convocatoria y no está?

    TH: Se ha pasado por alto a Nicolás Fernández, del NYCFC. Es su mejor jugador y una de las mejores piezas ofensivas de la MLS. También destaca Adri Mehmeti, de los Red Bulls, aunque es una elección muy «de moda».

    AL: Las lesiones cuentan, pero ¿y Timo Werner? Los San José Earthquakes marchan terceros en el Oeste y el exinternacional alemán ha ayudado. Es entretenido de ver, y eso es lo que se busca en un Partido de las Estrellas.

    RT: Es una tontería, pero, por el ambiente que crearían, hay que sacar a Griezmann y a Lewandowski al campo. Obviamente, tenemos que fingir que lo que cuenta son los méritos, pero sería tremendamente divertido tener a esos dos en este partido de todas formas.

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  • MLS vs Liga MX All Star Game 2024Getty

    ¿Sois aficionados a la Liga MX frente a la MLS?

    TH: ¡Sí, por qué no! Los jugadores de la MLS se enfrentan entre sí casi cada semana. No hay nada de malo en cambiar un poco las cosas. Aunque la rivalidad MLS-Liga MX no sea la más apasionante, es un duelo que aporta competencia nueva.

    AL: Desde el punto de vista del entretenimiento, el enfrentamiento entre la MLS y su vecino del sur se está repitiendo demasiado. Entre la Leagues Cup, la CONCACAF y la Campeones Cup, se le quita el encanto cuando se convierte en un recurso constante. Una cosa es que haya una estrella muy destacada, pero, aparte de Gilberto Mora, no hay nadie que realmente marque la diferencia.

    RT: Sí, es mucho más divertido que el formato anterior. Que los equipos europeos nos dieran una paliza en pretemporada no beneficiaba a nadie. Este formato, al menos, pone en juego el derecho a presumir en un partido igualado.

  • Pedro durante amistoso contra o Benfica, 2026Gilvan de Souza/Flamengo

    ¿Qué mejora le harías a este juego si pudieras?

    TH: Bien, propongo algo distinto. Hay dos opciones. La primera es volvernos locos: fútbol 5, liguilla rotativa, al mejor de dos, 10 minutos por partido; el típico encuentro improvisado que se ve en cualquier ciudad. Se dividirían las plantillas en cuatro equipos iguales y a jugar. O, mejor aún, convocar a una selección de la CONMEBOL. ¿Los campeones de la Copa Libertadores?

    AL: Es hora de ampliar horizontes y ser creativos. ¿Qué tal un partido entre las estrellas de la CONCACAF y la CONMEBOL? Los lazos entre Liga MX y MLS ya son fuertes; ¿por qué no aprovecharlos y crear algo realmente divertido? Además, tras el impacto de los equipos sudamericanos en el Mundial de Clubes y el Mundial, la MLS debe seguir sacando provecho. Hay mucho potencial sin explotar.

    RT: ¿Un sueño? Un equipo de estrellas de la Premier League o La Liga, para ver a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Julián Álvarez juntos. No sería fácil para la MLS, pero sí muy entretenido de ver.

Amistosos
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