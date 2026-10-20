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Parte médico del Manchester United: seis jugadores clave, ausentes del entrenamiento antes del partido de Champions League contra el Como
Varias lesiones preocupan a Carrick
La preparación del Manchester United para su enfrentamiento de Champions League contra el Como ha sufrido un duro revés: seis jugadores del primer equipo no participaron en el entrenamiento del martes. El contratiempo llega en el peor momento para Carrick, que atraviesa una etapa difícil en Old Trafford, con el equipo inmerso en una racha de seis partidos sin ganar en todas las competiciones.
Entre los ausentes estaban Marcus Rashford, Lisandro Martinez, Kobbie Mainoo, Luke Shaw, Patrick Dorgu y el joven defensa Ayden Heaven. Según informa talksport, los distintos problemas, desde molestias musculares hasta enfermedades, han dejado al cuerpo técnico con pocas opciones.
La situación de los lesionados sigue siendo una de las principales preocupaciones del entrenador mientras intenta enderezar el rumbo. Benjamin Sesko tampoco está disponible por una lesión en la espinilla, lo que limita aún más la capacidad de Carrick para rotar a sus jugadores de ataque durante esta exigente serie de partidos.
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Se avecina una crisis defensiva para el Manchester United
La defensa llega especialmente mermada al partido del miércoles. Martinez fue sustituido en el descanso del empate 1-1 del domingo ante el Leeds United. Carrick explicó después que el campeón del mundo «notó una pequeña molestia en el muslo». La ausencia de Shaw complica aún más la situación: el veterano lateral izquierdo no ha disputado los últimos partidos desde que se retiró cojeando ante el Tottenham.
A los problemas del entrenador se suma la sanción de Yoro, que no estará disponible tras su expulsión ante el Atlético de Madrid.
Opciones limitadas en el centro del campo y en ataque
En el centro del campo, Mainoo sigue siendo una seria duda tras perderse los dos últimos partidos. El internacional inglés sufrió una lesión no especificada durante el empate ante el Tottenham, y Carrick aún no ha dado una fecha concreta para su regreso. Dorgu tampoco se ha reincorporado al grupo, ya que sigue recuperándose de una lesión en los isquiotibiales sufrida durante una concentración con Dinamarca.
La profundidad de la plantilla en ataque también está a prueba, ya que el seguimiento de la condición física de Rashford sigue limitando su participación. Aunque el delantero fue suplente y no jugó el fin de semana, el hecho de que no pudiera entrenarse plenamente el martes plantea dudas sobre si estará en condiciones de ser titular en la Champions League.
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Posibles soluciones e inclusión de los jóvenes
La crisis de lesiones podría abrir la puerta al esperado regreso de Matthijs de Ligt al once titular. El central neerlandés ha pasado por un calvario de lesiones y no juega con el club desde que se sometió a una operación de espalda el pasado noviembre. Aunque ha estado trabajando para recuperar por completo su forma física, la falta de alternativas podría acelerar su reincorporación al primer equipo. Otra opción para Carrick sería recurrir a los jóvenes para cubrir las bajas, después de incluir a los defensas adolescentes Dan Armer y Jaydan Kamason en el entrenamiento del martes.
Harry Amass es otro candidato al que podría recurrir para aportar equilibrio al lado izquierdo de la defensa si Mazraoui pasa a una posición más centrada o al flanco derecho. Este dilema defensivo llega cuando el Manchester United busca reconducir su campaña europea, tras arrancar la Champions League con una contundente victoria por 4-0 ante el Sabah y caer por 2-0 a domicilio ante el Atlético de Madrid en la siguiente jornada.
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