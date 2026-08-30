¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Leeds United v Manchester United - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Traducido por

«Parte del problema»: le dicen a Michael Carrick que debe reemplazar urgentemente a la estrella del Manchester United tras una actuación lamentable

M. Carrick
L. Shaw
Manchester United
Manchester United vs Ipswich
Ipswich
Premier League

Se ha instado al entrenador del Manchester United, Michael Carrick, a sustituir de inmediato a Luke Shaw tras la desastrosa actuación del defensa en la victoria por 5-2 del domingo en la Premier League ante el Ipswich Town. A pesar de que el equipo reaccionó con un triunfo contundente, las alarmantes vulnerabilidades defensivas del lateral izquierdo han provocado duras críticas, hasta el punto de señalarle como una parte clave de sus problemas persistentes.

  • Problemas defensivos contra el Ipswich

    El Manchester United logró una impresionante victoria por 5-2 ante el Ipswich Town el domingo, pero los tertulianos de talkSPORT volvieron a dejar en evidencia con dureza sus fragilidades defensivas. Michael Carrick vio cómo su equipo se quedó por detrás muy pronto cuando Leif Davis abrió el marcador.

    Abdul Fatawu superó con facilidad a Luke Shaw por la banda derecha antes de encontrar a Davis en el segundo palo. Aunque Bruno Fernandes inspiró una contundente remontada con un hat-trick, junto a un gol en propia puerta de Jacob Greaves y un tanto de Bryan Mbeumo, mientras Chuba Akpom marcó el gol del honor para el Ipswich, el tanto inicial desató una indignación generalizada por el alarmante declive defensivo de Shaw.

    • Anuncios
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-IPSWICHAFP

    La dura crítica de Crook

    La actuación defensiva provocó una dura valoración del lateral izquierdo por parte de Alex Crook, de talkSPORT. Al analizar el partido en GameDay Live junto a Micky Gray, Crook lanzó un feroz ataque contra Shaw.

    Crook afirmó: "No tengo palabras. No tengo palabras. Luke Shaw estuvo horrible en Hull la semana pasada. Volvió a estar horrible allí. ¿Cuántos años lleva siendo horrible? Es parte del problema. Es parte de la razón por la que el Manchester United no deja su portería a cero. Es parte de la razón por la que siguen perdiendo partidos y, aun así, no hay señales de que vaya a llegar nadie para sustituirle".

  • Preguntas surgidas en la pretemporada

    Gray también cuestionó la preparación defensiva y la aplicación del equipo durante el parón veraniego. El exjugador destacó la facilidad con la que los extremos rivales superaron la línea defensiva en los compases iniciales.

    Gray señaló: "¿Qué han estado haciendo los laterales del Manchester United en la pretemporada? Porque parece que han desconectado. Diogo Dalot y Luke Shaw, quiero decir, ¿cómo puede ser tan fácil para Fatawu irse de Luke Shaw y encontrar a su hombre dentro del área? Leif Davis se ha metido en una zona en la que solo tiene que poner ese balón al primer toque".

    Estas evidentes vulnerabilidades han llevado a los aficionados a exigir refuerzos inmediatos.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Lewis HALL-england-newcastle-202602(C)Getty Images

    Soluciones para el mercado de fichajes

    El Manchester United debe sopesar ahora sus opciones en los últimos días del mercado de fichajes para resolver este evidente problema. Con el Newcastle United cerrando la puerta a la salida de Lewis Hall, Carrick afronta un tenso final de mercado veraniego. Si el club no logra incorporar a un lateral izquierdo fiable, sus fragilidades defensivas amenazan con socavar seriamente sus aspiraciones para el resto de la temporada.

Premier League
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Premier League
Everton crest
Everton
EVE
Manchester United crest
Manchester United
MUN