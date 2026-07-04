SEATTLE — Entre fuegos artificiales y el cántico «USA», los aficionados recibieron en el T-Mobile Park a los jugadores de la selección masculina de fútbol de Estados Unidos que disputarán el Mundial este verano. Por fin salió Cristian Roldán, el héroe local, con un tridente en alto y bajo una ovación atronadora.

Por fin apareció el protagonista: Mauricio Pochettino, con la camiseta de los Mariners, pisó el diamante para lanzar la primera bola ceremonial. Sin experiencia en béisbol, su lanzamiento no fue un strike, pero se quedó cerca.

En la víspera del 250.º aniversario de Estados Unidos, el equipo participó en el pasatiempo nacional. Pero este 4 de julio no es de béisbol: es el verano del fútbol.

Este verano histórico para el país gira en torno a la selección masculina de fútbol de Estados Unidos. Se han ganado el corazón de la nación con su trayectoria en este Mundial, y esa trayectoria continuará al menos hasta el lunes, cuando se enfrenten a Bélgica en octavos de final. Su camino ha generado récords de audiencia, innumerables momentos y un montón de cantos de «Country Roads». Este es su verano y, mientras siga, son la gran noticia del deporte estadounidense en la fiesta más importante del país.

Nadie lo ignora: durante años la selección masculina de fútbol de Estados Unidos y el fútbol en general han luchado por ganarse un lugar en el panorama deportivo nacional. Ahora son el centro de atención. Aficionados de todo el país quieren sumarse a lo que este equipo está construyendo, y cuanto más construyen, más gente se sube a una ola de entusiasmo con potencial para seguir creciendo.

«Soy argentino al 200 %. No voy a mentir: me siento 100 % argentino», declaró Pochettino el miércoles, «pero creo que, cuando estás aquí, te sientes parte de algo más grande, parte de lo que estamos construyendo. Disfruto formando parte de este proyecto increíble. Y, por supuesto, cuando empieza a sonar esa canción [Take Me Home, Country Roads] en el estadio, es imposible no cantarla. Es imposible, porque es una canción increíble y muy emotiva.

«Tras ganar un partido y después de un año y medio preparándonos, esa es la razón por la que firmamos con este país y esta federación: queríamos sentir esa emoción. Me encanta implicarme y ser parte de la fiesta».

La fiesta apenas comienza y es única en la historia del fútbol en este país.