El Milan está a punto de perder a uno de sus jóvenes más prometedores, el delantero Simone Lontani (2008), quien brilló la pasada temporada en el Milan Primavera dirigido por Giovanni Renna. Lontani fichará por el Parma. El traspaso es inminente, pues su contrato con el club de la Via Aldo Rossi vence el 30 de junio.
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Parma ya conoce la fecha de fichaje de la joven promesa Lontani, que llega gratis del Milan
ACUERDO ALCANZADO
Simone Lontani llegó al Milan en 2022 procedente del Cesena tras destacar en las categorías inferiores.
En la 2023-24 anotó 13 goles en 20 partidos del Sub-17.
La temporada siguiente marcó 15 goles con el sub-17, incluido uno en la semifinal contra la Juventus.
La pasada campaña sufrió algunas lesiones, pero en la Primavera marcó 10 goles y dio 3 asistencias en 21 partidos. También debutó en la Serie D con el Milan Futuro.
Se espera que la próxima semana firme con el Parma; Lontani vuelve a empezar en el Ducato.