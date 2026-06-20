Parma ya conoce la fecha de fichaje de la joven promesa Lontani, que llega gratis del Milan

Simone Lontani llegó al Milan en 2022 procedente del Cesena tras destacar en las categorías inferiores.

En la 2023-24 anotó 13 goles en 20 partidos del Sub-17.

La temporada siguiente marcó 15 goles con el sub-17, incluido uno en la semifinal contra la Juventus.

La pasada campaña sufrió algunas lesiones, pero en la Primavera marcó 10 goles y dio 3 asistencias en 21 partidos. También debutó en la Serie D con el Milan Futuro.





Se espera que la próxima semana firme con el Parma; Lontani vuelve a empezar en el Ducato.