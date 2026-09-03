"Y luego están las historias que, temporada tras temporada, se convierten en pertenencia. La de Enrico Delprato y el Parma es una de ellas.

Llegado en calidad de cedido en el verano de 2021, Enrico eligió al Parma y el Parma lo eligió a él. Desde aquel primer paso han pasado años, partidos, momentos bonitos, momentos difíciles y muchas emociones. Hasta convertirse en uno de los rostros y de los líderes del vestuario gialloblu.





Desde su debut, Enrico Delprato ha vestido la camiseta del Parma en 186 ocasiones, marcando también 12 goles, cifras que cuentan solo una parte de su trayectoria. Porque detrás de cada presencia hay carrera, sacrificio, responsabilidad y ese brazalete de capitán llevado con orgullo. Una presencia constante, una referencia para sus compañeros, un jugador capaz de interpretar varios roles. Dentro y fuera del campo. Y hoy esta historia se enriquece con un nuevo capítulo.





Y Enrico Delprato y el Parma renuevan su vínculo hasta 2029. Para seguir corriendo. Para seguir vistiendo la camiseta y el brazalete de capitán, con orgullo y sentido de pertenencia. Para seguir defendiendo esos colores que ya se han convertido en casa. Porque algunas historias no necesitan un final. No es una película que termina, sino una historia que continúa. Hasta 2029".







