En este momento está concentrado con el Milan, recién renovado hasta 2031, pero su futuro todavía está por escribirse. Camarda es uno de los nombres que el Parma está valorando internamente, al igual que su amigo Christian Comotto. En los últimos días, Federico Cherubini ha sondeado la disponibilidad de ambos con su agente, Giuseppe Riso.
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Parma, no solo Camarda: sondeo con el Milan también por la joya Comotto
INTERÉS CONCRETO
El Milan apuesta con fuerza, sobre todo con vistas al futuro, por Comotto y Camarda y lo ha demostrado renovando ambos contratos hasta 2031: la única solución viable sería la de una cesión temporal. El Parma está realmente interesado en el centrocampista, que regresa de su cesión al Spezia, y espera señales desde via Aldo Rossi.
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