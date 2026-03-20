Lautaro Valenti fue invitado al podcast Talk Player. Entre los muchos temas tratados en la entrevista, el jugador del Parma habló de los inicios de su carrera, de cuando fue secuestrado junto con su pareja y su agente, y también se refirió a algunos jugadores y entrenadores con los que ha compartido parte de su trayectoria reciente. Estas son sus palabras.
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Parma, Lautaro Valenti y el secuestro: «Me apuntaron con una pistola a la rodilla. Tenía miedo de no volver a jugar nunca más»
EL SECUESTRO
Cuando aún tenía 20 años y se encontraba en Argentina, Valenti vivió momentos de terror al ser secuestrado por unos bandidos junto con su novia y su agente. Estos son sus recuerdos: «El único miedo que tenía estaba relacionado con la pistola apuntándome a la rodilla y con no volver a jugar al fútbol. Ellos querían dinero, y como también estaba mi agente, no había ningún problema. No estaba nervioso. ¿Si tuve miedo de morir? No, de no volver a jugar al fútbol, sí. ¿Me dio más fuerza el secuestro? No, nunca lo pensé, el pasado es pasado».
PARMA
«Lo especial de Parma es el cariño de toda la gente y de todos los que pasan por aquí. Llevo muchos años aquí y se nota el cariño de tanta gente. ¿Por qué Parma? Yo quería jugar en Europa, el Parma fue el primer equipo que me quiso y les di mi palabra. Al principio fue un poco difícil por las muchas lesiones; en Argentina nunca había tenido ninguna, y aquí empezaron todas. Al principio fue un poco difícil, pero si tienes la cabeza fuerte, te recuperas».
CHIVU E CUESTA
«¿Esperaba que Chivu pudiera entrenar a un gran equipo? Sí, ya sabía que podía ser bueno.Cuesta viene de un equipo muy importante de Inglaterra, así que creo que nos ha aportado muchos objetivos y gran parte de su fuerza; es un placer trabajar con él».
COMPAÑEROS DE EQUIPO
«Pellegrino sabe que cuenta con nuestro apoyo, así que hace lo que tiene que hacer para ayudar al equipo. Sí, quizá le falten un par de goles, pero también están los demás para ayudarle a conseguirlo. Pero si se mantiene fuerte, hará lo que quiera. ¿Bernabé? Esdemasiado bueno. Fútbolísticamente es demasiado bueno. En mi opinión, regatear para él es como hablar, es demasiado sencillo. Así que si sigue por su camino, hará grandes cosas».
Sobre Leoni, su excompañero, ahora en el Liverpool, añadió: «Hablamos a menudo, me cuenta más o menos cómo le va en general, cómo va la recuperación. Le he dicho que debe mirar hacia adelante y no pensar en la pierna, debe pensar en recuperarse lo antes posible. Después, cuando vuelva al campo, no debe pensar en la rodilla, porque si piensa en la rodilla es un poco difícil manejar el juego. Solo debe pensar en lo que tiene delante».