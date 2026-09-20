Parma-Génova de la quinta jornada ya es un duelo por la permanencia: ambos equipos solo han sumado un punto en los primeros 4 partidos y una derrota complicaría mucho la clasificación. Cuesta y De Rossi se juegan mucho en el encuentro del Tardini de las 15:00; quien pierda podría vivir un parón difícil, quien gane puede relanzar su temporada.
Getty Images Sport
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Parma-Génova EN DIRECTO 1-0: ¡Romero!
LA FICHA DEL PARTIDO
PARMA-GENOA 1-0
GOLES: Romero (P)
PARMA (3-4-2-1): Corvi; Troilo, Carlos, Drobnic; Delprato, Sierro, Keita, Valeri; Toure, Lontani; Romero. Entrenador: Cuesta
GENOA (3-5-1-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Otoa; Ehizibue; Frendrup, Sow, Baldanzi, Ellertsson; Messias; Osmajic. Entrenador: De Rossi
ÁRBITRO: Mariani
AMONESTADOS: Drobnic (P), Otoa, Marcandalli (G)
EXPULSADOS:
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