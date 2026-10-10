Federico Cherubini, consejero delegado del Parma, habla ante los micrófonos de DAZN antes del partido de hoy contra el Inter en el Meazza.





DE CUESTA A GILARDINO

"¿Cambio de Cuesta por Gilardino? El año pasado tomamos una decisión valiente, vivimos muchas dificultades, pero fue un año en el que siempre encontramos motivos para unirnos y superarlas - informa FcInter1908 -. Este año hemos reaccionado de una manera distinta ante las dificultades, es mejor separarse cuando las cosas van, no digo bien; lo hicimos después de una victoria y a día de hoy estamos salvados porque es correcto no aprovecharse de un momento negativo".