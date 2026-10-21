Paris Saint-Germain: rotura del ligamento cruzado de Kvaratskhelia. ¿Cómo están Dembelé y Marquinhos?

El Paris Saint-Germain ha ofrecido una actualización sobre los otros lesionados de ayer, Dembelé y Marquinhos, sin precisar los plazos de recuperación.





- Debido a una lesión en el muslo izquierdo, Ousmane Dembélé deberá someterse a tratamiento en las próximas semanas.





- Debido a una lesión en el muslo derecho, Marquinhos deberá someterse a tratamiento en las próximas semanas.