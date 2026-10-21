Malas noticias para el Paris Saint-Germain, que pierde a Khvicha Kvaratskhelia hasta el próximo año. El exdelantero del Milan, que abandonó el campo en el minuto 59 del partido de Champions League entre el PSG y el Barcelona tras un choque con Xavi Espart, ha sufrido la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.
Paris Saint-Germain: rotura del ligamento cruzado de Kvaratskhelia. ¿Cómo están Dembelé y Marquinhos?
«PODRÍA ESTAR DE BAJA NUEVE MESES»
Tras el partido, el especialista Angel Villanueva, un fisioterapeuta español especializado en rehabilitación del ligamento cruzado, lesiones de rodilla y retorno al deporte, comentó así la lesión: «En el impacto se observa claramente un valgo forzado de su rodilla derecha, con el pie fijo y una carga en cadena cinética cerrada. Este patrón es clásico de las lesiones combinadas de LCA + LCM (ligamento cruzado anterior y ligamento colateral medial, n. de la r.). Tiempo de baja: 9 meses».
EL COMUNICADO DEL PSG
«Tras sufrir una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de ayer contra el FC Barcelona, Khvicha Kvaratskhelia se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días».
¿Cómo están Dembélé y Marquinhos?
El Paris Saint-Germain ha ofrecido una actualización sobre los otros lesionados de ayer, Dembelé y Marquinhos, sin precisar los plazos de recuperación.
- Debido a una lesión en el muslo izquierdo, Ousmane Dembélé deberá someterse a tratamiento en las próximas semanas.
- Debido a una lesión en el muslo derecho, Marquinhos deberá someterse a tratamiento en las próximas semanas.
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