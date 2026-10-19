El planteamiento táctico del Barcelona fue una apuesta de alto riesgo por la verticalidad. Enrique dejó de lado la prudencia y dispuso un sistema diseñado para asfixiar a los organizadores de juego del PSG que actuaban en posiciones retrasadas. La apuesta dio resultado a los tres minutos.

Luis Suarez, siempre al acecho en el área pequeña, fue el primero en reaccionar a un balón bombeado y lo remató de cabeza para que cruzara la línea antes de que Thomas Meunier pudiera despejarlo. Era el gol tempranero crucial para empezar a salvar la desventaja de cuatro tantos.

El PSG de Unai Emery parecía sólido en su estructura, pero frágil en lo anímico. La presión fue en aumento hasta el minuto 40, cuando Andres Iniesta, con un taconazo fruto de su intuición creativa, provocó un gol en propia puerta de Layvin Kurzawa. Al descanso, el marcador era de 2-0; lo imposible empezaba a parecer un desenlace tácticamente plausible.