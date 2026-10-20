Enrique dispuso un 4-3-3 flexible que priorizó la verticalidad sobre la posesión prolongada. En la salida de balón, Achraf Hakimi se desplazó con frecuencia hacia posiciones interiores para apoyar a Vitinha y Joao Neves. Esto permitió al PSG adoptar una estructura de 3-2-2-3 con balón, con los extremos muy adelantados y abiertos para fijar a los laterales del Barcelona y dar amplitud al equipo. Esa verticalidad dio sus frutos en el minuto 38, cuando Desire Doue actuó como enlace, superó la primera línea de presión y adelantó al PSG con un disparo desde fuera del área.

En defensa, el PSG pasó de disputar duelos físicos con agresividad en la primera parte a leer el juego y cortar las líneas de pase con inteligencia tras el descanso. En realidad, el partido podría haber quedado resuelto con comodidad mucho antes de no haber sido por la frustrante noche de Ferran Torres ante su antiguo club. Torres entró en el minuto 20 por el lesionado Ousmane Dembele y pareció perseguido por su pasado: desperdició una ocasión clarísima en un mano a mano en el minuto 25 y estrelló un disparo en el poste derecho en el 71, la segunda vez que el PSG se topó con la madera después de un remate anterior de Khvicha Kvaratskhelia.