El duelo táctico en el Parque de los Príncipes fue un fascinante choque de filosofías. Enrique buscó explotar los espacios intermedios y las transiciones por las bandas, cediendo voluntariamente la posesión al Barcelona mientras preparaba un bloque medio letal. Flick, por su parte, apostó por su característica línea defensiva adelantada y agresiva, aunque su once inicial dejaba claro que también pensaba en el Clásico del domingo contra el Real Madrid: sobre todo, al dejar en el banquillo al pivote Rodri para dar entrada al joven Marc Bernal.
Paris Saint-Germain contra Barcelona: La pizarra táctica. La teoría del caos de Enrique en el tramo final supera la línea defensiva adelantada de Flick
- AFP
El planteamiento táctico del Paris Saint-Germain
Enrique dispuso un 4-3-3 flexible que priorizó la verticalidad sobre la posesión prolongada. En la salida de balón, Achraf Hakimi se desplazó con frecuencia hacia posiciones interiores para apoyar a Vitinha y Joao Neves. Esto permitió al PSG adoptar una estructura de 3-2-2-3 con balón, con los extremos muy adelantados y abiertos para fijar a los laterales del Barcelona y dar amplitud al equipo. Esa verticalidad dio sus frutos en el minuto 38, cuando Desire Doue actuó como enlace, superó la primera línea de presión y adelantó al PSG con un disparo desde fuera del área.
En defensa, el PSG pasó de disputar duelos físicos con agresividad en la primera parte a leer el juego y cortar las líneas de pase con inteligencia tras el descanso. En realidad, el partido podría haber quedado resuelto con comodidad mucho antes de no haber sido por la frustrante noche de Ferran Torres ante su antiguo club. Torres entró en el minuto 20 por el lesionado Ousmane Dembele y pareció perseguido por su pasado: desperdició una ocasión clarísima en un mano a mano en el minuto 25 y estrelló un disparo en el poste derecho en el 71, la segunda vez que el PSG se topó con la madera después de un remate anterior de Khvicha Kvaratskhelia.
- AFP
El planteamiento táctico del Barcelona
El 4-3-3 de Flick, que pasaba a ser un 4-2-3-1, estaba concebido para asfixiar al PSG, con Pedri y Bernal en el doble pivote para dar continuidad al juego y controlar las transiciones. Sin embargo, al Barcelona le costaba mucho más generar verdadero peligro que al conjunto parisino lanzar sus incisivos ataques. Para superar el bloque compacto del PSG, el Barcelona recurrió a los desmarques del tercer hombre. La táctica dio resultado en el minuto 55, cuando Fermin Lopez, que había entrado en la primera parte, actuó como pivote central para atraer a los defensas y habilitar a Xavi Espart a su espalda en la jugada del empate.
En la banda, Lamine Yamal se mantuvo muy abierto para buscar el uno contra uno con Lucas Hernandez. Sin embargo, la sorprendente apuesta de Enrique por alinear de inicio a Hernandez le salió muy bien durante 78 minutos: el defensa francés neutralizó a Yamal con intervenciones físicas calculadas y faltas tácticas, e incluso marcó un gol de cabeza decisivo en el minuto 72. Pero adelantar la línea defensiva casi hasta el centro del campo acabó siendo la perdición del Barcelona. Cada vez que el PSG superaba la primera presión, atravesaba la defensa catalana con muy pocos pases. Solo una actuación heroica del portero Joan Garcia, con diez paradas, evitó una goleada histórica mucho antes del pitido final.
La batalla táctica
La batalla táctica decisiva se libró en las transiciones, donde la diferencia de eficacia ofensiva acabó por decidir el partido. Sorprendentemente, ambos equipos registraron exactamente el mismo número de toques en el área rival, pero el resultado de esas acciones fue radicalmente distinto. El PSG fue directo y letal, con 15 disparos a puerta de 22 intentos, mientras que la elaborada construcción del juego del Barcelona solo produjo 5 remates entre los tres palos.
Al ceder el balón (47 % de posesión), Enrique hizo que el Barcelona se sintiera más seguro de lo que debía y sentó las bases de su desplome estructural en el tramo final. Cuando el Barcelona adelantó sus líneas en busca del gol de la victoria, su agotado centro del campo ya no pudo proteger a la defensa, lo que permitió a los pases directos del PSG superar por completo la presión. La magnífica volea de Vitinha en el minuto 81 y el certero remate de Fabian Ruiz en el 86, tras un pase atrás de Hakimi, fueron consecuencias tácticas directas del hundimiento de una defensa del Barcelona demasiado adelantada ante los desmarques verticales desde posiciones retrasadas.
Ajustes durante el partido
El partido dio un giro con una serie de cambios obligados y tácticos que pusieron a prueba la profundidad de las plantillas y la fortaleza mental de ambos equipos. Tras perder a Dani Olmo por lesión en la primera parte, Flick intentó hacerse con el control absoluto del encuentro al cumplirse la hora de juego con la entrada de Rodri, su estrella que había descansado, junto a Gavi y Karim Adeyemi. Aunque Rodri ayudó de inmediato al Barcelona a encerrar al PSG y a dominar la posesión en la segunda parte, ese dominio territorial resultó en gran medida estéril, sin que llegara el golpe definitivo.
En el otro bando, lo que realmente distinguió a los campeones de las dos últimas ediciones fue su extraordinaria resistencia psicológica ante una crisis de lesiones. La baja de tres titulares indiscutibles, Dembele, Kvaratskhelia y el capitán Marquinhos, obligó a Enrique a reorganizar constantemente el eje del equipo. El giro táctico decisivo llegó en el minuto 78, cuando Enrique sustituyó a Hernandez y Doue por Warren Zaire-Emery y Senny Mayulu. Liberado de inmediato del férreo marcaje de Hernandez, Yamal aprovechó un mal despeje de Zaire-Emery para marcar el empate a 2-2 apenas un minuto después. Sin embargo, en lugar de venirse abajo como quizá habría ocurrido en años anteriores, los hombres de Enrique encajaron el golpe y transformaron el caos en una fulminante respuesta de dos goles en cinco minutos.
Conclusión
En última instancia, el derrumbe del Barcelona en los últimos minutos se debió a la disposición de Luis Enrique a ceder el balón y castigar a una defensa adelantada y agresiva que se quedó sin fuerzas. Aunque la identidad táctica de Flick y la entrada de Rodri en la segunda parte dieron al Barcelona el control territorial, lanzarse al ataque sin cobertura en los últimos diez minutos lo dejó fatalmente expuesto. La verticalidad implacable, la solidez estructural y la fortaleza mental del PSG desarticularon la posesión estéril del Barcelona en el momento decisivo.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias