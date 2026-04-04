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«Parezco feo y duro, pero soy humano»: Vedat Muriqi, el verdugo del Real Madrid, explica por qué se echó a llorar tras marcar el gol de la victoria en el último minuto contra el gigante de La Liga
Una montaña rusa de emociones para el «Pirata»
El internacional kosovar ha atravesado un periodo muy duro tanto dentro como fuera del campo, lo que hace que su heroica actuación en los últimos minutos en Son Moix resulte aún más significativa. Antes de su gol decisivo contra el equipo de Álvaro Arbeloa, Muriqi había estado cargando con el peso de un penalti fallado contra el Elche y con la decepción de no clasificarse para el Mundial tras la derrota en la final contra Turquía.
En declaraciones a los medios tras el pitido final, el talismán del Mallorca se mostró increíblemente sincero sobre su estado mental. «Sí, porque llevo dos semanas pasando por esto... Aunque desde fuera parezca muy duro y rudo, también soy humano y a veces las emociones y los nervios me pueden», admitió, reflexionando sobre un gol que elevó su cuenta goleadora de la temporada a la impresionante cifra de 19.
- AFP
El peso de la decepción internacional
Para Muriqi, representar a su país es la cima de su carrera, y el reciente fracaso a la hora de asegurarse un puesto en la escena mundial le había dejado profundas cicatrices. El delantero explicó cómo la combinación de las dificultades en el club y los reveses con la selección culminó en su arrebato emocional tras marcar el gol.
«Vengo de fallar un penalti en el minuto 92 [contra el Elche] y de perder una final para ir al Mundial y cumplir el mayor sueño de mi vida. Aquí íbamos 1-0 y empatamos en el 88, y de repente, un gol, un gran gol, ganando 2-1, con mi gol...», explicó.
Su gol de la victoria en los últimos minutos no solo ha dado un impulso a las esperanzas de permanencia del Mallorca, sino que también le mantiene en la lucha por el trofeo Pichichi, donde actualmente compite con Kylian Mbappé, que lidera la clasificación con 23 goles.
Desafiando las adversidades frente a los gigantes
La victoria supone un gran impulso para el Mallorca en su lucha por evitar el descenso, ya que le permite salir de la zona de descenso y situarse en el puesto 17, con dos puntos de ventaja sobre el Elche, que ocupa la última plaza de descenso. Muriqi fue lo suficientemente sincero como para admitir que la plantilla no esperaba, siendo realistas, sumar ningún punto en el partido contra el gigante español, lo que hizo que la victoria resultara aún más surrealista para la afición local.
«Cuando haces los cálculos antes de empezar, pones un cero frente al Madrid, incluso si juegas en casa; hay que ser sinceros», señaló el delantero. «Llevarnos los tres puntos significa que hicimos un buen partido y que trabajamos bien esta semana. Ahora nos quedan más partidos contra el Rayo y el Valencia y esperamos conseguir seis puntos».
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La atención se centra ahora en la carrera por la supervivencia
Tras haber silenciado al Real Madrid, el Mallorca afronta ahora una racha de partidos cruciales que definirán su temporada. El gol de Muriqi ha cambiado por completo el panorama en ambos extremos de la tabla, demostrando que los equipos menos favoritos siguen muy vivos en la lucha por la Liga de este año.
El Madrid, por su parte, se encuentra ahora a siete puntos del Barcelona después de que el equipo catalán venciera al Atlético de Madrid por 2-1 el sábado.