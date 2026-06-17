Aunque Les Bleus ganaron con una actuación impecable, Rabiot criticó el estado del campo del MetLife Stadium. El estadio, hogar de los New York Giants y los Jets de la NFL, colocó un césped artificial temporal para el torneo, y la adaptación no fue buena.

El centrocampista de 31 años, que jugó los 90 minutos y dio una asistencia a Bradley Barcola, fue claro tras el partido: «El campo… Ni siquiera sé si se le puede llamar así. Parecía más bien una superficie artificial: dura y rígida», afirmó.