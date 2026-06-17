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«Parecía artificial»: Adrien Rabiot culpa al terreno de juego «duro y rígido» de que el partido de Francia contra Senegal en el Mundial fuera «muy lento»
La tensión superficial en el Mundial
Aunque Les Bleus ganaron con una actuación impecable, Rabiot criticó el estado del campo del MetLife Stadium. El estadio, hogar de los New York Giants y los Jets de la NFL, colocó un césped artificial temporal para el torneo, y la adaptación no fue buena.
El centrocampista de 31 años, que jugó los 90 minutos y dio una asistencia a Bradley Barcola, fue claro tras el partido: «El campo… Ni siquiera sé si se le puede llamar así. Parecía más bien una superficie artificial: dura y rígida», afirmó.
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Condiciones de lentitud que afectan al ritmo
Las altas temperaturas y una superficie que pierde rápido su deslizamiento preocupan a los mejores técnicos del mundo, que dependen de un juego de pases veloz. Rabiot no es la única estrella que se queja: Vinicius Junior ya apuntó a la sequedad del césped tras el 1-1 de Brasil contra Marruecos en el mismo estadio.
«En la segunda parte, con el calor, el campo se seca muy rápido. El partido se vuelve muy lento y no conseguimos entrar en nuestro ritmo», afirmó Vinicius.
La famosa maldición de MetLife
El estadio, con capacidad para 78 576 espectadores, lleva años en el punto de mira por su superficie de juego, especialmente en la NFL, donde se le acusa de provocar lesiones graves. El césped artificial ha sido señalado en varios incidentes de alto perfil, entre ellos la rotura del ligamento cruzado anterior del receptor de los Giants, Malik Nabers, en septiembre.
Aunque la FIFA ha ordenado instalar césped temporal para el Mundial, los cimientos del estadio afectan el comportamiento de la superficie híbrida. La final del torneo está programada para el 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, y los organizadores estarán bajo presión para garantizar que el campo cumpla con los estándares del partido más importante del fútbol.
- AFP
Perspectivas de futuro para Les Bleus
Francia busca que sus próximos partidos sean más fluidos para consolidar su buen inicio. El equipo de Didier Deschamps jugará el 22 de junio contra Irak en el Lincoln Financial Field, no en el MetLife Stadium.
Ese mismo día, Senegal jugará contra Noruega en el MetLife Stadium, mientras que Inglaterra cerrará la fase de grupos ante Panamá en el mismo escenario.