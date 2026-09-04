En declaraciones a Cadena SER, el presidente del Ceuta, Hamido, reveló que «hasta 15 jugadores dijeron que no» pese a que los acuerdos estaban prácticamente cerrados, y citó la preocupación por la seguridad de sus familias: «Sus mujeres están asustadas, los niños... Es comprensible por la información que les está llegando. Si no lo estás viviendo, parece un estado de sitio».

Reconoció que «la situación en la ciudad ha cambiado» en apenas un mes, después de haber estado antes «en buena forma en términos de turismo, economía y deporte», antes de añadir: «Ceuta es más que un club: aquí conviven cuatro culturas y todos nos abrazamos; se ha convertido en un santuario y el equipo se ha convertido en un denominador común muy poderoso».