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Goretzka Jackson GuerreiroIMAGO / Ulmer/Teamfoto
Jonas Rütten

Traducido por

¡Parece que Vincent Kompany está profundamente impresionado! ¿Se avecina un giro espectacular en el FC Bayern?

Bundesliga
Fichajes
N. Jackson
H. Kane
A. Gordon
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Bayern Múnich

Parecía que el caso de Nicolas Jackson estaba cerrado y que el Bayern no lo ficharía al terminar la cesión. ¿Cambiarán ahora las cosas?

Según The Sun, el Bayern Múnich podría fichar definitivamente a Nicolas Jackson. 

Según The Sun, Vincent Kompany valora su actitud al aceptar el banquillo tras Harry Kane y su aportación cuando entra, lo que también impresiona al resto de la directiva bávara. 

  • Según las informaciones, aún no hay decisión definitiva sobre el futuro de Jackson en el Bayern; se evaluará al final de la temporada. La cesión del jugador de 24 años termina el 30 de junio, tras lo cual regresará al Chelsea, donde ya no tiene futuro.

    El Bayern pactó el pasado verano con los Blues una opción de compra de 65 millones, pero ya no es válida porque Jackson apenas fue titular. Además, el FCB pagó un récord de 16,5 millones por la cesión.

    A lo largo de la temporada se ha criticado su falta de conexión con el juego frente a Kane, pero su rendimiento ha mejorado. En la Bundesliga, sustituyendo a Kane en cuatro de sus últimos seis partidos, marcó tres goles y dio dos asistencias. Cuando el inglés se lesionó en marzo, Jackson también brilló en la Champions: anotó en la victoria 6-1 ante el Atalanta en la ida de octavos.

    Además, la dupla Kane-Jackson demostró funcionar: el senegalés celebró su tanto del 4-0 con el inglés, entonces lesionado. En 28 partidos suma nueve goles y cuatro asistencias en poco más de 1000 minutos, lo que arroja una participación en gol cada 81,5 minutos, cifra más que notable.

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  • Nicolas JacksonGetty

    FC Bayern y Nicolas Jackson: muchos indicios apuntan a una separación.

    Aunque Jackson ha impresionado a Kompany y a los directivos del Bayern en las últimas semanas, hay dos factores que dificultan su continuidad. Primero, el club quiere fichar a Anthony Gordon, de Newcastle United, y eso cuesta mucho dinero. Además, se espera que Gordon compita con Luis Díaz en la banda izquierda y actúe como suplente de Kane, rol que hoy ocupa Jackson.

    Para quedarse, Jackson necesitaría que el Chelsea rebajara los 65 millones obligatorios de su cesión. Sin embargo, Chelsea busca sacar el máximo provecho de la venta de su exdelantero, cuyo contrato vence en 2033, por lo que un descuento significativo parece improbable.

    Según la Gazzetta dello Sport, el AC Milan ya ha mostrado interés en ficharlo de forma definitiva. 

  • Nicolas Jackson: datos de rendimiento y estadísticas

    ClubPartidosGolesAsistencias
    FC Bayern2894
    FC Chelsea813012
    Villarreal48136