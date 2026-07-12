«Parece que siempre está bebiendo»: Roy Keane, Ian Wright y Gary Neville reaccionan a las «palabras de envidia» del padre de Erling Haaland, Alf Inge, quien afirma que el árbitro «robó» a Noruega ante Inglaterra

Tras felicitar con sarcasmo al árbitro Clement Turpin en redes, la leyenda del Arsenal Wright afirmó que Noruega solo podía culparse a sí misma por la derrota 2-1 en el Hard Rock Stadium.

En el programa «Stick to Football», patrocinado por Sky Bet, Wright restó importancia a las quejas de la familia Haaland: «¿Es eso una muestra de resentimiento por parte de Alf-Inge Haaland, al felicitar a Bellingham y al árbitro? Creo que ha sido un golpe bajo por su parte».

Sobre el gol anulado, añadió: «No puede referirse a eso, fue un empujón ridículo de Haaland. Es seis o siete pulgadas más alto, ¿por qué ser tan agresivo? Es falta clara. No se puede quejar».