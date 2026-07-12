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«Parece que siempre está bebiendo»: Roy Keane, Ian Wright y Gary Neville reaccionan a las «palabras de envidia» del padre de Erling Haaland, Alf Inge, quien afirma que el árbitro «robó» a Noruega ante Inglaterra
Wrighty responde a las «críticas de envidia»
Tras felicitar con sarcasmo al árbitro Clement Turpin en redes, la leyenda del Arsenal Wright afirmó que Noruega solo podía culparse a sí misma por la derrota 2-1 en el Hard Rock Stadium.
En el programa «Stick to Football», patrocinado por Sky Bet, Wright restó importancia a las quejas de la familia Haaland: «¿Es eso una muestra de resentimiento por parte de Alf-Inge Haaland, al felicitar a Bellingham y al árbitro? Creo que ha sido un golpe bajo por su parte».
Sobre el gol anulado, añadió: «No puede referirse a eso, fue un empujón ridículo de Haaland. Es seis o siete pulgadas más alto, ¿por qué ser tan agresivo? Es falta clara. No se puede quejar».
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Keane duda de la lucidez de Alf-Inge.
Keane, exjugador del Manchester United, analizó el arbitraje con equilibrio, aunque lanzó una pullita al padre de Haaland. Reconoció que algunas decisiones favorecieron a Inglaterra, pero afirmó que eso no justificaba el resultado.
«El árbitro inclinó muchas decisiones dudosas a favor de Inglaterra, aunque no las más clave. No estoy diciendo que eso le costara el partido a Noruega, pero algunas podrían haber ido en sentido contrario», explicó Keane.
«¿Se acordará del partido? Siempre parece estar bebiendo en los partidos, el padre. Si tomas una copa, ves el partido de otra manera. Yo siempre inclinaré la balanza contra Inglaterra en las jugadas dudosas, pero empujón es empujón y luego él remata de cabeza, así que ahí lo tienes».
Neville y Wright desmienten las acusaciones de «robo»
Neville, otra leyenda del United, criticó las quejas de Noruega y comparó este partido con actuaciones anteriores de Inglaterra. «No creo que fuera un partido en el que, como aficionado de Inglaterra, pensara que tuvimos suerte gracias al árbitro. Contra Ghana sí tuvimos suerte, cuando no se pitó el penalti a Ezri Konsa», señaló el exdefensa.
Wright desmontó las excusas noruegas recordando sus fallos tácticos y afirmó: «Si su portero no hubiera cometido ese error y [Alexander] Sorloth hubiera rematado, habrían ganado 2-0 antes del descanso. No estarías hablando de esto. Perdieron porque cometieron errores». No es por culpa del árbitro, de que el balón golpeara la red o de cualquier otra cosa que estén diciendo. ¡Tonterías!».
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Haaland se despide con un inusual partido sin goles
A pesar de sus siete goles en su debut mundialista, Haaland no pudo llevar a Noruega a semifinales tras ser reemplazado por Jorgen Strand Larsen ante Inglaterra.
Keane apuntó que el delantero sufrió las limitaciones del equipo: «¡No diría que hizo un mal partido! Antes del encuentro decíamos que marca cada 14 toques, así que en el juego general… Y claro, para los rivales que se miden a él, depende un poco de los pases que reciba», afirmó Keane.
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