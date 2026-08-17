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«¡Parece que se está haciendo al revés!»: Jamie Carragher carga contra el Manchester United por el paso atrás del fichaje de Youri Tielemans tras perder a la estrella del Tottenham
Carragher cuestiona la lógica de Tielemans
Carragher ha expresado serias dudas sobre la decisión del Manchester United de fichar a Tielemans, al sugerir que el traspaso da la sensación de haberse producido en el orden equivocado. El internacional belga completó el mes pasado un traspaso de 35 millones de libras a Old Trafford procedente del Aston Villa, firmando un contrato de cinco años para convertirse en una pieza clave de la revolución en el centro del campo de Carrick.
En declaraciones en The Overlap, presentado por Sky Bet, Carragher explicó su confusión sobre el camino profesional que ha seguido Tielemans. El exdefensa del Liverpool declaró: "Con Tielemans, estaba viendo la Supercopa de la [UEFA] [entre el PSG y el Aston Villa] y acababa de ver que el Manchester United estaba en ITV jugando contra el Leeds, así que lo puse.
"Se me vino un poco a la cabeza: Tielemans estaba sacando un córner, y pensé que es un buen jugador, no me malinterpretéis. Pero casi da la sensación de que debería haber estado en el United hace unos años y luego haberse ido al Villa, no estar en el Villa y luego irse al United.
"No digo que sus mejores días hayan pasado, pero casi parecía al revés. Los últimos tres años debería haber estado en el United, y luego ser vendido al Villa."
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Quedarse sin Mateus Fernandes
El exdefensa de Inglaterra también se mostró igual de crítico con el fracaso del United a la hora de asegurarse a Mateus Fernandes, que en su lugar fichó por el Tottenham Hotspur en una operación bomba. Aunque el United mantuvo conversaciones con el West Ham sobre la estrella portuguesa, finalmente se echó atrás ante el precio de salida de 85 millones de libras, lo que permitió a su rival londinense adelantarse.
Carragher detalló su sorpresa por la falta de agresividad del United en el mercado por el joven, al afirmar: «Me preocupé un poco cuando vi al United relacionado con Fernandes porque pensé que podía ser un buen fichaje. Simplemente le miré, vi su edad y me sorprendió que el United no fuera a por Fernandes.
«Dijeron que era demasiado caro, pero ¿era tan caro? Sé que 85 millones de libras es mucho, pero ahora nunca vas a conseguir un centrocampista realmente de primer nivel por 50 millones de libras».
Revolución en el centro del campo bajo el mando de Carrick
Bajo la dirección de Carrick, el United ha realizado importantes esfuerzos para reconstruir su sala de máquinas tras la salida del veterano Casemiro al final de la pasada temporada. El fichaje de Andrey Santos fue visto como toda una declaración de intenciones, aunque la posterior incorporación de Tielemans ha dividido opiniones.
A pesar de la llegada de nuevas caras, la leyenda del club Paul Scholes cree que el trabajo en el mercado aún no está terminado. Scholes sugirió que a la plantilla todavía le falta profundidad en zonas defensivas y centrales clave si de verdad quiere aspirar al título de la Premier League.
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Scholes identifica las áreas prioritarias
En apoyo de la idea de que el United podría seguir estando corto, Scholes señaló dónde debería mirar el club a continuación antes de que se cierre el mercado de fichajes. «Una posición prioritaria para el United... pensad en una posición donde más se necesite», apuntó Scholes. «Tenemos jugadores que pueden cubrir las posiciones de ataque. Creo que [Matheus] Cunha puede jugar de delantero centro y [Bryan] Mbeumo puede jugar de delantero centro. Y todavía tienes... no sé qué va a pasar con Marcus Rashford, pero, de nuevo, ahí hay otra opción. Sigo pensando que o un central o un centrocampista es una prioridad».
Mientras el Manchester United se prepara para su estreno en la Premier League este sábado ante el recién ascendido Hull City, el debate sobre su gasto este verano sigue coleando. Está por ver si Tielemans puede demostrar que Carragher está equivocado y mostrar que, efectivamente, es una mejora para el United moderno.
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