Reyna fichó por los «Pollos» en verano de 2025 por apenas cuatro millones de euros. El bajo coste se debió al ahorro salarial de más de cuatro millones hasta 2028.

Sin embargo, tras solo un año podrían separarse de nuevo debido a una temporada en la Bundesliga desastrosa. Reyna nunca encontró su ritmo en el Bajo Rin.

Solo jugó 20 partidos oficiales, cifra decepcionante para su nivel. Las lesiones persistentes le impidieron completar los 90 minutos en cualquier encuentro de la temporada.