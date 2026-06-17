Según esto, el Bajo Rin está tan decepcionado con la evolución del delantero que los directivos del Gladbach estarían dispuestos a vender a Reyna por menos de lo que pagaron al Borussia Dortmund el año pasado.
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¡Parece que incluso se arriesgarían a sufrir pérdidas! Un exjugador del BVB vuelve a estar en venta tras una temporada floja
Reyna fichó por los «Pollos» en verano de 2025 por apenas cuatro millones de euros. El bajo coste se debió al ahorro salarial de más de cuatro millones hasta 2028.
Sin embargo, tras solo un año podrían separarse de nuevo debido a una temporada en la Bundesliga desastrosa. Reyna nunca encontró su ritmo en el Bajo Rin.
Solo jugó 20 partidos oficiales, cifra decepcionante para su nivel. Las lesiones persistentes le impidieron completar los 90 minutos en cualquier encuentro de la temporada.
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Reyna decepcionó en Gladbach
Debido a su falta de regularidad, el internacional estadounidense no entra en los planes del cuerpo técnico para la próxima temporada como pilar del centro del campo. Si no se concreta una transferencia este verano y permanece en el club, partirá desde abajo: deberá ganarse un lugar en la pretemporada.
El técnico reconoce que esta situación le afecta. Reyna admite su frustración por su papel: «No estaba del todo contento con la situación ni con mis minutos de juego. Pero en los últimos partidos estaba en racha. Ya veremos qué puedo demostrar la próxima temporada. Ahora me centro en el Mundial».
Reyna marca el primer gol para EE. UU.
El Mundial en su propio país sirve como escaparate para la carrera de Reyna, que había perdido impulso. En el debut, Estados Unidos goleó 4-1 a Paraguay: Reyna entró desde el banquillo y marcó al instante con un genial remate de exterior.
Una muestra de su talento que podría despertar el interés de clubes. Antes del segundo partido de grupo ante Australia, el viernes, el jugador del Gladbach rebosa confianza: «Tenemos un equipo fuerte, con energía y buen ambiente. Podemos lograr algo grande».