El jugador de 23 años podría encajar en el perfil que Niko Kovac busca para reemplazar a Julian Brandt, gracias a su flexibilidad y a su posición habitual como delantero retrasado o mediapunta. Según «Sport Bild», Kovac exigió a la directiva fichar al menos un centrocampista ofensivo productivo en este mercado.

Kovac considera que los 11 puntos de gol (7 tantos y 4 asistencias) que aportaba Brandt no se pueden reemplazar con la plantilla actual. Además del sustituto de Brandt, fichaje gratis, pide más refuerzos.

A diferencia de lo declarado públicamente («Que el año que viene vayamos a por el Bayern, eso todavía no lo veo así»), Kovac planea pelear el liderato de la Bundesliga al Bayern la próxima temporada y, para ello, insiste en seguir reforzando la plantilla.

El director deportivo, Ole Book, busca desde hace semanas al jugador que Kovac pide. Mientras tanto, crecen los rumores sobre Fisnik Asllani: podría fichar por el Dortmund mediante una cláusula de rescisión y, según fuentes cercanas, ve con buenos ojos recalar en el BVB. Según The Athletic, el regreso de Jadon Sancho sigue siendo una opción.