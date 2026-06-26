El periodista kosovar Arlind Sadiku, comentarista de fútbol para Artmotion y enviado al Mundial, confirmó el fichaje del delantero por el BVB. Según él, todos los detalles del traspaso ya están cerrados.
Traducido por
¡Parece que el fichaje ya es cosa hecha! El BVB habría cerrado el fichaje de una joven estrella de la Bundesliga
El contrato del jugador kosovar con el Hoffenheim, vigente hasta 2029, incluye una cláusula de rescisión ligada a resultados. Como el Borussia se ha clasificado para la fase de grupos de la Liga de Campeones en las últimas tres temporadas, se activa una cláusula que fija la indemnización en 30 millones de euros.
El delantero de 23 años brilló la temporada pasada con 11 goles y 10 asistencias en 35 partidos, lo que lo convierte en uno de los atacantes más cotizados de la liga.
- getty
Plantilla del BVB: ¿Qué pasará ahora con Guirassy y Adeyemi?
Según «kicker», Asllani dejará el Kraichgau.
Su fichaje podría activar la salida de otro delantero del BVB, con Serhou Guirassy y Karim Adeyemi en el punto de mira.
El futuro de Guirassy en el BVB es incierto.
Karamba Guirassy, hermano y asesor del jugador de 30 años, desmintió a Sky las especulaciones sobre un traspaso al Fenerbaçe: «No hay acuerdo. Serhou evalúa sus opciones para la próxima temporada. Las afirmaciones sobre un acuerdo verbal simplemente no se corresponden con la realidad».
Según el informe, en recientes conversaciones, los responsables del BVB intentaron convencer al delantero centro de que se quedara más allá del final de la temporada y hacerle ver las perspectivas a largo plazo en el Signal Iduna Park. El problema para los amarillos y negros: todo apunta a que el jugador de 30 años no tomará una decisión definitiva sobre su futuro futbolístico hasta después del Mundial.
Sus números explican el interés: desde 2024 ha jugado 96 partidos con el equipo de Westfalia, marcando 60 goles y dando 15 asistencias.
- AFP
El futuro de Adeyemi en el BVB también es incierto
Adeyemi entrará la próxima temporada en el último año de su contrato, por lo que quedará libre en verano de 2027 si el BVB no renueva su fichaje, cerrado en 2022.
Sin embargo, según un reportaje del diario *Bild* de principios de junio, la negociación podría fracasar, pues las posturas de ambas partes están muy alejadas. Se dice que Adeyemi gana unos 6,5 millones de euros al año y pide más de diez.
Además, según Bild, el jugador y sus asesores quieren incluir una cláusula de rescisión. Dadas las marcadas fluctuaciones en el rendimiento del jugador de 24 años, es poco probable que el BVB acepte todas sus exigencias.
Además, el jugador apenas es titular con Niko Kovac: ha disputado 28 partidos con una media de 42 minutos y, en 2026, solo ha marcado cuatro goles entre Liga y Champions.