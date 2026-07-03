Ter Stegen, debido a sus recurrentes y graves lesiones, había perdido —con la llegada de Joan García el verano pasado— la titularidad que había ostentado durante años en el equipo catalán, hasta quedar relegado a la tercera posición. Sin embargo, el portero de la selección alemana, que se perdió el Mundial por una grave lesión muscular y falta de minutos, no quería abandonar el club, del que había sido capitán.

El club, que buscaba ahorrar su alto salario para fichar y registrar nuevos jugadores, intentó destituirlo como capitán —la plantilla votó en contra— y lo obligó a entrenar en solitario para forzarlo a marcharse.

Ter Stegen respondió a su marginación sometiéndose a una operación de espalda que ya se le había recomendado, lo que avivó el conflicto. El Barça inició un procedimiento disciplinario contra él y, más tarde, el diario «Marca» habló de una «guerra abierta». Ter Stegen se negó a firmar el consentimiento que el Barça necesitaba para enviar el informe médico a la Liga.

Antes, el portero había anunciado que estaría de baja «unos tres meses» por la cirugía, lo que impedía al Barcelona destinar el 80 % de su salario a nuevos fichajes, algo posible solo con una baja de al menos cuatro meses.