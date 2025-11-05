'Parece feo' - Vincent Kompany y Joshua Kimmich reaccionan a la tarjeta roja de Luis Díaz mientras el técnico del Bayern Múnich espera una 'pronta recuperación' para la estrella del PSG

Después del partido, las estrellas del Bayern Kimmich y Manuel Neuer ofrecieron sus opiniones sobre el incidente, ambos mostrando comprensión por Díaz mientras reconocían la gravedad de la falta.

Kimmich, hablando con Prime Video, explicó: “Lucho estaba un poco frustrado en esa situación. Estaba algo molesto porque perdió el balón. Lo vi brevemente en la pantalla. En realidad se deslizó al lado del hombre, y Hakimi quiso poner su cuerpo delante de él en ese momento, y por eso lo atrapó abajo. Pero sí se ve feo.”

Neuer, quien fue nombrado Jugador del Partido, también opinó después de informarse más sobre la entrada: “Me dijeron que no fue una falta particularmente dura, no una falta de tarjeta roja. No sé si fue excesivamente dura, hay que verlo. Lucho estaba decepcionado en el medio tiempo y cruzó los dedos por el equipo para que pudiéramos lograrlo.”

Sus reacciones destacaron el impacto emocional en el colombiano, quien estaba visiblemente angustiado al salir del campo, sabiendo que había puesto en peligro una actuación por lo demás estelar.