Los partidos bonitos son otros. Las actuaciones excelentes, también. Pero a Spalletti le vale así, porque una victoria que ahuyenta la crisis siempre vale más que un eventual premio del jurado de calidad. Y hay, además, una conclusión importante sobre el planteamiento táctico: aunque a Spalletti no le gustan (por decirlo suavemente) los consejos, jugar con dos delanteros le da a la Juventus más sentido práctico que la fórmula con dos extremos, una fórmula que quizá pueda recuperar cuando vuelva Yildiz.
Para Spalletti, tres puntos poco vistosos, pero que ahuyentan la crisis. La Juventus no se ha curado y también está convaleciente en lo anímico
Tras hablar del juego colectivo y de la actuación, aquí van algunos comentarios sobre cada jugador. Para meterse en el partido, Vicario se llevó un susto a los pocos segundos con un mal despeje. Ahí se despertó; después, el Lecce de la primera parte fue como una manzanilla para una noche tranquila. Más exigido y estresado en la segunda parte. En la defensa, por fin alineada con tres jugadores, Gatti firmó un partidazo. Los otros dos estuvieron menos acertados: Bremer se limitó a dirigir y Lucumí, a controlar.
Acertada también la elección de los cinco centrocampistas, con Kalulu y Cambiaso generosos ambos, aunque imprecisos por las bandas. En el trío central, Koopmeiners siguió dando señales de una tímida recuperación, algo que ya ha consolidado Douglas Luiz y que además tuvo la merecida satisfacción de marcar. Lo mismo cabe decir de McKennie, que, a fin de cuentas (gol incluido), nunca defrauda la confianza de Spalletti gracias a su polivalencia, que en la segunda parte le permitió campar a sus anchas por la derecha.
Valoración breve de los dos delanteros. No brillaron y fallaron bastantes pases de apoyo, además de caer por despiste en algún fuera de juego. Pero «dos es mejor que uno», como decía aquel viejo anuncio. Kolo Muani corrió mucho, Woltemade también, y dieron presencia física a un ataque que, quede claro, no deslumbró. Pero la conclusión sigue siendo clara: mejor jugar con dos delanteros desde el inicio y, después, si acaso, aprovechar a un especialista en el contraataque como Boga pasada una hora.
Al final, Spalletti se lleva tres puntos más importantes que vistosos. El equipo no se ha recuperado y todavía parece convaleciente, también en lo anímico. Pero el empate ante el Rennes y la victoria en Lecce son remedios útiles para curar el mal de la Juve que la Lazio puso de manifiesto una semana atrás. Quizá no haya que celebrar demasiado el 0-2 a domicilio ante el Lecce. Pero tampoco restarle valor.
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