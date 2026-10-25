Tras hablar del juego colectivo y de la actuación, aquí van algunos comentarios sobre cada jugador. Para meterse en el partido, Vicario se llevó un susto a los pocos segundos con un mal despeje. Ahí se despertó; después, el Lecce de la primera parte fue como una manzanilla para una noche tranquila. Más exigido y estresado en la segunda parte. En la defensa, por fin alineada con tres jugadores, Gatti firmó un partidazo. Los otros dos estuvieron menos acertados: Bremer se limitó a dirigir y Lucumí, a controlar.