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SAID EL MALA KÖLNGetty Images
Daniel Buse

Traducido por

Para que aumente el precio del traspaso: el 1. FC Köln espera una decisión especial en el caso de Said El Mala

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S. El Mala

El 1. FC Köln espera que el seleccionador Julian Nagelsmann convoque al delantero para el Mundial y así aumentar el valor de traspaso del jugador de 19 años.

Según el Express, el club renano pide 50 millones de euros por El Mala si se marcha en verano. Si lo convocan para el Mundial, podría subir a entre 60 y 70 millones, así que en Colonia esperan con ilusión la decisión de Nagelsmann, que se anunciará el jueves. 

  • El FC Brentford, de la Premier League, se ha sumado a la puja por El Mala. Según «kicker», prepara 40 millones de euros, cantidad que podría convencer al Colonia si el jugador no destaca en el Mundial. 

    Ya el verano pasado el Brighton se interesó en él, pero el jugador optó por quedarse en la Bundesliga y convencer al FC con sus actuaciones, especialmente en la primera vuelta. Sus destacadas performances atrajeron la atención de los principales clubes alemanes e incluso del Chelsea. 

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  • Said El MalaGetty Images

    Said El Mala aún no ha debutado con la selección absoluta

    Los padres de El Mala preferirían un traspaso dentro de la Bundesliga, aunque las cifras que pide el FC complican la operación. Bayern Múnich y Borussia Dortmund siguen al jugador, pero pagar más de 40 millones de euros parece descabellado. 

    En noviembre de 2025, Nagelsmann le convocó para el partido de clasificación mundialista contra Luxemburgo, aunque no jugó en la victoria 2-0. Desde entonces solo ha actuado con la sub-21 alemana, donde suma un gol y una asistencia en tres partidos. 

  • Las estadísticas de Said El Mala en la temporada 25/26:

    Partidos: 35
    Minutos jugados: 1958
    Goles: 12
    Asistencias: 5
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