El Barcelona mantuvo su pleno de victorias en LaLiga con una remontada por 3-1 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque el equipo de Flick tuvo que emplearse a fondo para sumar los tres puntos. El conjunto local se adelantó pronto por medio de Youssouf Fofana en el minuto 19, pero Raphinha empató apenas tres minutos después tras un preciso pase de Andreas Christensen.

El extremo brasileño, que está brillando en su nuevo papel más centrado como delantero centro tras las salidas este verano de Robert Lewandowski y Ferran Torres, marcó dos veces más después del descanso para completar su segundo hat-trick en 72 horas. Asistido en dos ocasiones por Lamine Yamal, Raphinha elevó su cuenta a 14 goles en todas las competiciones esta temporada, mientras el Barcelona se reponía de una floja primera parte.

El portero debutante Dominik Livakovic firmó una actuación solvente bajo palos, mientras Pau Cubarsi y Eric Garcia limitaron las ocasiones del Sevilla para sellar una séptima victoria liguera consecutiva.



