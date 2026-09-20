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Sevilla FC v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Zaki
Traducido por

«Para mí, esto es lo más difícil»: Hansi Flick se sincera sobre el sorprendente problema del Barcelona pese a mantener su inicio perfecto en La Liga con la remontada en Sevilla

H. Flick
Barcelona
Sevilla vs Barcelona
Sevilla
Primera División
W. Szczesny
D. Livakovic

Hansi Flick ha admitido que gestionar la constelación de estrellas del Barcelona se está convirtiendo en un desafío emocional, a pesar del impecable inicio del club en la campaña de LaLiga. El técnico alemán vio cómo su equipo sacaba adelante un encuentro complicado para sumar otros tres puntos, aunque confesó que dejar en el banquillo a nombres de primer nivel es la parte más dura de su trabajo en el Camp Nou.

  • El triplete de Raphinha impulsa al Barcelona ante el Sevilla

    El Barcelona mantuvo su pleno de victorias en LaLiga con una remontada por 3-1 ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, aunque el equipo de Flick tuvo que emplearse a fondo para sumar los tres puntos. El conjunto local se adelantó pronto por medio de Youssouf Fofana en el minuto 19, pero Raphinha empató apenas tres minutos después tras un preciso pase de Andreas Christensen.

    El extremo brasileño, que está brillando en su nuevo papel más centrado como delantero centro tras las salidas este verano de Robert Lewandowski y Ferran Torres, marcó dos veces más después del descanso para completar su segundo hat-trick en 72 horas. Asistido en dos ocasiones por Lamine Yamal, Raphinha elevó su cuenta a 14 goles en todas las competiciones esta temporada, mientras el Barcelona se reponía de una floja primera parte.

    El portero debutante Dominik Livakovic firmó una actuación solvente bajo palos, mientras Pau Cubarsi y Eric Garcia limitaron las ocasiones del Sevilla para sellar una séptima victoria liguera consecutiva.


    • Anuncios
  • imago-sport-1083523511.jpgZUMA Press Wire

    Flick explica su decisión de alinear a Livakovic en lugar de Szczesny

    Flick causó sorpresa antes del inicio al elegir a Livakovic por delante de Wojciech Szczesny, pese a haber insinuado anteriormente que el guardameta polaco era la segunda opción. El entrenador del Barcelona reveló que la elección se debió más a la intuición que al análisis del rendimiento.

    «Como sabéis, a veces no se trata solo de analizarlo todo. A veces también se trata de las sensaciones», dijo Flick después del partido, vía SPORT. «Creo que hoy mis sensaciones eran así, así que hablé con los entrenadores y luego tomamos esta decisión. Así que se trata de las sensaciones. No significa que lo analizáramos y decidiéramos que no creemos en Szczesny ni nada por el estilo. Pero para mí, hoy, creo que esta era la decisión correcta».

    Aclarando que la jerarquía sigue siendo cambiante, Flick añadió: «Estuvo bien. Pero al final, es una decisión que tomé, ya sabéis. Ya lo dije antes, por supuesto. A veces ves a un jugador y sientes que ese jugador quizá pueda ser la primera opción en esa posición, y tomas una decisión diferente. Eso es lo que pasó. No es algo tan importante. Esta decisión es solo para este partido».


  • Gestionar la profundidad de la plantilla del Barcelona sigue siendo la principal dificultad de Flick

    Aunque el Barcelona lidera La Liga con 21 puntos en siete partidos, Flick admitió que gestionar a jugadores de alto perfil en el banquillo está siendo su tarea más difícil.

    «Al final, si te soy sincero, para mí esto es lo más difícil en este momento. Sé que todo el mundo puede estar contento porque tenemos una calidad enorme en la plantilla. Pero para mí no es fácil», dijo Flick. «Cuando miro al banquillo y veo que Gavi no va a jugar, Xavi [Espart] no puede jugar, [Jules] Kounde no puede jugar, Szczesny no puede jugar, no es fácil.

    «Tampoco es fácil para mí porque estoy cerca de todos, estoy con todos, y aun así tengo que tomar estas decisiones. Al final, así son las cosas. Siempre estoy pensando en el equipo. No hay nada personal. Se trata del equipo. Por eso tomamos esta decisión. Al final, sí, ese es mi trabajo. Pero ahora mismo no es fácil».


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    El parón internacional precede al duelo ante el Getafe y a las eliminatorias de la Champions League

    El Barcelona entra ahora en un parón internacional de tres semanas con una ventaja de tres puntos en el liderato. La competición doméstica se reanudará ante el Getafe el 10 de octubre, antes de que el equipo de Flick centre su atención en un crucial choque de la Champions League contra el Galatasaray el 13 de octubre.

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