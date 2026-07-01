Tal y como anunciaron los Blues el miércoles, Palestra ficha por el Chelsea, procedente del Atalanta de Bérgamo, y ha firmado allí un contrato a largo plazo hasta 2033.
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«Para mí es importante tener a Xabi Alonso como entrenador»: el jugador de 57 millones rechaza al Inter y ficha por el Chelsea
El Chelsea ha superado la oferta del Inter por Palestra en el último momento. La Gazzetta dello Sport aseguraba que el campeón italiano pagaría 50 millones, pero el club londinense ha ofrecido algo más por el joven de 21 años.
La base del traspaso rondaría los 57 millones, que podrían subir a 60 con bonus. Junto a Jorginho, Palestra se convierte en el tercer futbolista italiano más caro de la historia. Solo Sandro Tonali (60,8 millones, Milan-Newcastle, 2023) y Mateo Retegui (61,75 millones, Atalanta-Al-Qadsiah, 2025) tuvieron traspasos más caros.
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Fichaje por el Chelsea: Marco Palestra quería jugar con Xabi Alonso.
Palestra destacó que Xabi Alonso, el nuevo entrenador del Chelsea, fue clave en su fichaje: «Le veo con mucha energía. Es uno de los mejores entrenadores del mundo, como demostró en el Bayer Leverkusen. Para mí es importante tenerlo como técnico. Ya he hablado con él dos veces y me ha dicho lo que espera de mí. Tengo ganas de conocerlo y empezar a entrenar en el Chelsea».
Alonso fichó por el Real Madrid el verano pasado tras dos años y medio de éxito en Leverkusen, pero tras medio año su etapa en el Bernabéu terminó. Desde mediados de mayo se confirmó su llegada al Chelsea. Su misión será devolver a los Blues, décimos la pasada Premier, a la cima nacional e internacional.
Marco Palestra brilló durante su cesión al Cagliari
Palestra, formado en el Atalanta, dio el salto a la Serie A la temporada pasada durante su cesión al Cagliari. En el 14.º clasificado, fue titular y aportó un gol y cuatro asistencias en 37 partidos de liga. Sus actuaciones con el Cagliari despertaron el interés de clubes más importantes y le valieron la convocatoria con la selección italiana (dos partidos hasta la fecha); debutó en marzo con la Squadra Azzurra.
En el Chelsea competirá por el lateral derecho con Reece James y Malo Gusto, aunque también puede actuar en la izquierda —tras la salida de Marc Cucurella al Real Madrid— o en un rol más ofensivo en la derecha.
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Marco Palestra ya está entre los tres italianos más caros de la historia.
Puesto
Jugador
Sustitución
Fichaje
1
Mateo Retegui
Del Atalanta de Bérgamo al Al-Qadsiah (2025)
61,75 millones de euros
2
Sandro Tonali
Del AC Milan al Newcastle United (2023)
60,8 millones de euros
3
Marco Palestra
Del Atalanta de Bérgamo al Chelsea FC (2026)
57 millones de euros
Jorginho
Del SSC Nápoles al Chelsea FC (2018)
57 millones de euros
5
Gianluigi Buffon
Del Parma a la Juventus de Turín (2001)
52,88 millones de euros