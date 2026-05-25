Según Bild, Alexander Nübel podría incluirse en el traspaso de Gordon y fichar por el Newcastle United.
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Para fichar al jugador deseado: el FC Bayern de Múnich baraja un intercambio espectacular
Su cesión al VfB Stuttgart acaba el 30 de junio y ya es evidente que no tiene futuro ni en el equipo suabo ni en el campeón alemán. «Hemos hablado con su representante y Alex conoce nuestros planes», declaró el director deportivo del FCB, Christoph Freund, tras el último partido de la Bundesliga contra el 1. FC Köln, refiriéndose a Neuer, su suplente Jonas Urbig y Sven Ulreich: «Empezaremos la próxima temporada con este trío de porteros».
Mientras tanto, el Newcastle United, dueño de Gordon, busca un portero. Sky asegura que su objetivo es Robin Risser, del RC Lens, valorado entre 30 y 40 millones de euros.
En cambio, Nübel costaría mucho menos: los Magpies solo tendrían que rebajar sus exigencias por Gordon y llegar a un acuerdo con el Bayern. Se sabe que el Newcastle pide más de 80 millones de euros por el guardameta de 25 años.
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¿Fichará Alexander Nübel por el Newcastle United?
Sin embargo, la decisión sobre el futuro de Nübel en el Bayern podría alargarse hasta avanzado el verano. Por ahora no hay conversaciones concretas con nuevos clubes, y el portero, de 29 años, está disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con Alemania.
Además, es dudoso que Nübel aceptara un traspaso a los Magpies. Según Bild, el portero prefiere otros clubes de Inglaterra e Italia y no muestra gran interés en el Newcastle.
Gordon, por su parte, está cerca de fichar por el Bayern, que ya habría alcanzado un principio de acuerdo con el jugador, aunque los clubes aún no se ponen de acuerdo en la transferencia.
«Estamos de acuerdo en que ficharemos a un jugador ofensivo si es financiable», declaró el director deportivo del Bayern, Max Eberl, el viernes antes de la final de la Copa DFB en Berlín contra el VfB Stuttgart, en un evento organizado por Bild. «Hemos mantenido una conversación muy positiva y esperamos avanzar». Aunque no mencionó explícitamente el nombre, se supone que se refería a Gordon.