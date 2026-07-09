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Brazil v Norway: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

Para Erling Haaland, la victoria sobre Brasil «sigue pareciendo irreal», ya que la estrella noruega «nunca se imaginó» este increíble triunfo en el Mundial

E. Haaland
Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup

El delantero noruego Erling Haaland admitió que vencer a una potencia como Brasil le parece surrealista tras su doblete decisivo. La estrella del Manchester City marcó en los minutos finales para llevar a su selección a cuartos de final, eliminar a los pentacampeones y mantener vivo su sueño de la Bota de Oro.

  • Haaland sorprende a los cinco veces campeones

    Haaland, héroe de Noruega, marcó un doblete en la segunda parte y eliminó a Brasil 2-1 en octavos, en Nueva Jersey. Rompió el empate con un cabezazo en el 79’ y sentenció con un disparo raso en el 90’. Antes, Bruno Guimarães falló un penalti en la primera parte y Neymar marcó otro en el descuento final.

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  • HaalandGetty Images

    El delantero respeta a la nación del fútbol.

    Tras el partido, el delantero publicó un vídeo en su canal de YouTube y reflexionó sobre la importancia de haber derrotado a los gigantes sudamericanos. El ‘9’ admitió que la rica historia de la Seleção hizo que el encuentro fuera muy especial para él.

    Haaland declaró: «Brasil es una nación futbolística. Probablemente sea la primera nación futbolística de la que uno oye hablar, debido a todos los jugadores legendarios que han pasado por allí. La camiseta, el país, la pasión, todos los grandes que ha tenido. Es un poco irreal jugar contra Brasil».

  • Noruega parte como underdog

    Haaland admitió que, al ser Brasil la favorita, el equipo de Stale Solbakken jugó libre y sin presión. El exdelantero del Borussia Dortmund confesó que, al principio, veía imposible vencer a la selección brasileña.

    Añadió: «Todavía me parece irreal. Nunca imaginé que pudiera suceder, así que el hecho de haberles vencido resulta aún más surrealista. Ha sido increíble. Necesito relajarme y dormir un poco porque estoy agotado. Esto es alucinante y te deja sin aliento».

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  • kane haaland(C)Getty images

    Nos espera el partido de cuartos de final contra Inglaterra.

    La histórica trayectoria de Noruega se pondrá a prueba ante el gran desafío de Inglaterra en los cuartos de final, este sábado en Miami. El equipo de Solbakken llega confiado tras la actuación estelar del portero Orjan Nyland y los siete goles de Haaland, que igualan a Kylian Mbappé. Se espera un duelo igualado, pues los Tres Leones buscan impulso tras su ajustado triunfo sobre México.

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