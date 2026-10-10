En la sexta jornada de la Serie A, el Inter de Cristian Chivu vence por 3-0 en el Meazza al Parma de Alberto Gilardino, en su debut en el banquillo ducal tras relevar a Carlos Cuesta durante el parón de selecciones. El Inter retoma su camino desde el primer puesto de la clasificación, situándose con 16 puntos, de momento con +3 sobre Roma y Lazio (que jugarán contra Como y Monza). El Parma, en cambio, se queda con 4 puntos.
El partido, en San Siro, dura 31 minutos. Eso es lo que necesitan los campeones de Italia para marcar los tres goles: en el 13' Sucic abre el marcador aprovechando un error de Corvi, en el 18' Calhanoglu amplía la ventaja de penalti (falta sobre Esposito, pena máxima señalada gracias al VAR), y en el 31' Thuram marca con un preciso derechazo tras una asistencia de Mkhitaryan.
En la segunda parte, el Inter gestiona las energías, sin pisar demasiado el acelerador. En la cascada de cambios, también se asiste al debut con el Inter del inglés Spence.
INTER-PARMA 3-0
GOLES: 13' Sucic (I), 18' pen. Calhanoglu (I), 31' Thuram (I)